22 декабря 2023

Армия России удержала выгодные рубежи на купянском направлении

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Антитеррористические учения УФСБ России по СО на железнодорожной станции Шувакиш. Екатеринбург, снайпер, спецоперация, снайперская винтовка, снайперская точка
ВС России удержали позиции в зоне СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска группировки «Запад» удержали выгодные рубежи на купянском направлении в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Мотострелки 6-й общевойсковой армии группировки войск „Запад“ нанесли огневое поражение разрозненным штурмовым группам ВСУ на купянском направлении. В ходе очередной неудачной атаки боевиков ВСУ были закреплены выгодные рубежи обороны», — сообщили в оборонном ведомстве, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о закреплении армии РФ на северной окраине Клещеевки в ДНР. По словам разведчика с позывным «Феникс», ВСУ не хотят соваться в эту серую зону, сообщает Pravda.Ru.

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Российские войска группировки «Запад» удержали выгодные рубежи на купянском направлении в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Мотострелки 6-й общевойсковой армии группировки войск „Запад“ нанесли огневое поражение разрозненным штурмовым группам ВСУ на купянском направлении. В ходе очередной неудачной атаки боевиков ВСУ были закреплены выгодные рубежи обороны», — сообщили в оборонном ведомстве, передает РИА Новости. Ранее сообщалось о закреплении армии РФ на северной окраине Клещеевки в ДНР. По словам разведчика с позывным «Феникс», ВСУ не хотят соваться в эту серую зону, сообщает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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