Армия и оружие Армия России удержала выгодные рубежи на купянском направлении 23 декабря 2023 в 08:15 Размер текста - 17 + ВС России удержали позиции в зоне СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска группировки «Запад» удержали выгодные рубежи на купянском направлении в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Мотострелки 6-й общевойсковой армии группировки войск „Запад“ нанесли огневое поражение разрозненным штурмовым группам ВСУ на купянском направлении. В ходе очередной неудачной атаки боевиков ВСУ были закреплены выгодные рубежи обороны», — сообщили в оборонном ведомстве, передает РИА Новости. Ранее сообщалось о закреплении армии РФ на северной окраине Клещеевки в ДНР. По словам разведчика с позывным «Феникс», ВСУ не хотят соваться в эту серую зону , сообщает Pravda.Ru. Российские войска группировки «Запад» удержали выгодные рубежи на купянском направлении в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Мотострелки 6-й общевойсковой армии группировки войск „Запад“ нанесли огневое поражение разрозненным штурмовым группам ВСУ на купянском направлении. В ходе очередной неудачной атаки боевиков ВСУ были закреплены выгодные рубежи обороны», — сообщили в оборонном ведомстве, передает РИА Новости. Ранее сообщалось о закреплении армии РФ на северной окраине Клещеевки в ДНР. По словам разведчика с позывным «Феникс», ВСУ не хотят соваться в эту серую зону, сообщает Pravda.Ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям