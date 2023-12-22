Российские войска группировки «Запад» удержали выгодные рубежи на купянском направлении в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Мотострелки 6-й общевойсковой армии группировки войск „Запад“ нанесли огневое поражение разрозненным штурмовым группам ВСУ на купянском направлении. В ходе очередной неудачной атаки боевиков ВСУ были закреплены выгодные рубежи обороны», — сообщили в оборонном ведомстве, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о закреплении армии РФ на северной окраине Клещеевки в ДНР. По словам разведчика с позывным «Феникс», ВСУ не хотят соваться в эту серую зону, сообщает Pravda.Ru.
Российские войска группировки «Запад» удержали выгодные рубежи на купянском направлении в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Мотострелки 6-й общевойсковой армии группировки войск „Запад“ нанесли огневое поражение разрозненным штурмовым группам ВСУ на купянском направлении. В ходе очередной неудачной атаки боевиков ВСУ были закреплены выгодные рубежи обороны», — сообщили в оборонном ведомстве, передает РИА Новости. Ранее сообщалось о закреплении армии РФ на северной окраине Клещеевки в ДНР. По словам разведчика с позывным «Феникс», ВСУ не хотят соваться в эту серую зону, сообщает Pravda.Ru.