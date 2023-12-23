На Украине разозлились из-за успеха россиянки на конкурсе «Мисс Земля»

23 декабря 2023 в 09:12 Размер текста - 17 +

Украинская участница была лишена экранного времени, пишет «Обозреватель» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В суперфинале конкурса «Мисс Земля — 2023», прошедшем во Вьетнаме в пятницу, украинская участница Анастасия Фейер была лишена экранного времени и «вынуждена» танцевать с российской конкурсанткой Дарьей Луконькиной. Об этом пишет украинское издание «Обозреватель». «Подводя итог, у украинки было очень мало экранного времени, тогда как участницу из России показывали куда активнее», — говорится в материале издания. По мнению автора материала, проблемы в шоу начались с самого начала, когда из-за неясных сбоев украинскую участницу даже не показали зрителям. Когда на сцену вышла пятерка конкурсанток, в которую входила представительница Украины, трансляция прервалась и возобновилась уже на других участницах. Участница из Албании Дрита Зири стала победительницей конкурса «Мисс Земля — 2023», а россиянка Дарья Луконькина прошла в финал и вошла в восьмерку финалистов. В рамках конкурса были также представлены номинации «Мисс Воздух», которую получила участница из Филиппин Ильяна Адуана, «Мисс Вода», доставшуюся представительнице Вьетнама До Лан Ань и «Мисс Огонь», которой стала Кора Блиалулт из Таиланда.

В суперфинале конкурса «Мисс Земля — 2023», прошедшем во Вьетнаме в пятницу, украинская участница Анастасия Фейер была лишена экранного времени и «вынуждена» танцевать с российской конкурсанткой Дарьей Луконькиной. Об этом пишет украинское издание «Обозреватель». «Подводя итог, у украинки было очень мало экранного времени, тогда как участницу из России показывали куда активнее», — говорится в материале издания. По мнению автора материала, проблемы в шоу начались с самого начала, когда из-за неясных сбоев украинскую участницу даже не показали зрителям. Когда на сцену вышла пятерка конкурсанток, в которую входила представительница Украины, трансляция прервалась и возобновилась уже на других участницах. Участница из Албании Дрита Зири стала победительницей конкурса «Мисс Земля — 2023», а россиянка Дарья Луконькина прошла в финал и вошла в восьмерку финалистов. В рамках конкурса были также представлены номинации «Мисс Воздух», которую получила участница из Филиппин Ильяна Адуана, «Мисс Вода», доставшуюся представительнице Вьетнама До Лан Ань и «Мисс Огонь», которой стала Кора Блиалулт из Таиланда.