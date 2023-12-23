Россия сможет покупать у Италии товары за рубли

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Компании из РФ могут получить возможность приобретать товары итальянского производства за рубли, заявил Фердинандо Пелаццо Фото:

Итало-российская торговая палата (ИРТП) объявила о планах запустить систему, которая позволит компаниям из России приобретать итальянские товары, разрешенные для ввоза в РФ, за рубли. Об этом рассказал глава ИРТП Фердинандо Пелаццо.

«ИРТП намерена к 14 февраля 2024 года запустить систему, которая позволит российским компаниям покупать за рубли итальянские товары, разрешенные для ввоза в Россию», — передает слова Пелаццо РИА Новости. Он добавил, что палата ожидает полную готовность этой системы к указанной дате и надеется на одобрение со стороны совета директоров.

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Итало-российская торговая палата (ИРТП) объявила о планах запустить систему, которая позволит компаниям из России приобретать итальянские товары, разрешенные для ввоза в РФ, за рубли. Об этом рассказал глава ИРТП Фердинандо Пелаццо. «ИРТП намерена к 14 февраля 2024 года запустить систему, которая позволит российским компаниям покупать за рубли итальянские товары, разрешенные для ввоза в Россию», — передает слова Пелаццо РИА Новости. Он добавил, что палата ожидает полную готовность этой системы к указанной дате и надеется на одобрение со стороны совета директоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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