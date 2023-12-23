Россия сможет покупать у Италии товары за рубли

23 декабря 2023 в 09:25 Размер текста - 17 +

Компании из РФ могут получить возможность приобретать товары итальянского производства за рубли, заявил Фердинандо Пелаццо Фото: Владимир Андреев © URA.RU Итало-российская торговая палата (ИРТП) объявила о планах запустить систему, которая позволит компаниям из России приобретать итальянские товары, разрешенные для ввоза в РФ, за рубли. Об этом рассказал глава ИРТП Фердинандо Пелаццо. «ИРТП намерена к 14 февраля 2024 года запустить систему, которая позволит российским компаниям покупать за рубли итальянские товары, разрешенные для ввоза в Россию», — передает слова Пелаццо РИА Новости. Он добавил, что палата ожидает полную готовность этой системы к указанной дате и надеется на одобрение со стороны совета директоров.

Итало-российская торговая палата (ИРТП) объявила о планах запустить систему, которая позволит компаниям из России приобретать итальянские товары, разрешенные для ввоза в РФ, за рубли. Об этом рассказал глава ИРТП Фердинандо Пелаццо. «ИРТП намерена к 14 февраля 2024 года запустить систему, которая позволит российским компаниям покупать за рубли итальянские товары, разрешенные для ввоза в Россию», — передает слова Пелаццо РИА Новости. Он добавил, что палата ожидает полную готовность этой системы к указанной дате и надеется на одобрение со стороны совета директоров.