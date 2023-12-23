Товарооборот Индии и России достиг рекордного показателя

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Товарооборот России и Индии за десять месяцев составил 54,7 миллиарда долларов Фото:

За текущий год товарооборот России и Индии вырос в два раза, до рекордных 54,7 миллиарда долларов. Это следует из расчетов по данным индийской таможни.

«Товарооборот двух стран достиг максимальных 54,7 миллиарда долларов, что вдвое выше показателя за аналогичный период прошлого года», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные таможни. Отмечается, что Индия за десять месяцев вдвое нарастила импорт из РФ — до 51,4 миллиарда долларов, экспорт в Россию увеличился в 1,4 раза — до 3,3 миллиарда долларов.

Ранее замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач заявил, что в этом году будет обновлен исторический рекорд взаимной торговли с Индией. Он отметил, что благодаря принятым властями мерам по облегчению импорта из дружественных стран, идет устойчивый рост поставок со стороны Нью-Дели, передает деловое издание «Взгляд».

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За текущий год товарооборот России и Индии вырос в два раза, до рекордных 54,7 миллиарда долларов. Это следует из расчетов по данным индийской таможни. «Товарооборот двух стран достиг максимальных 54,7 миллиарда долларов, что вдвое выше показателя за аналогичный период прошлого года», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные таможни. Отмечается, что Индия за десять месяцев вдвое нарастила импорт из РФ — до 51,4 миллиарда долларов, экспорт в Россию увеличился в 1,4 раза — до 3,3 миллиарда долларов. Ранее замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач заявил, что в этом году будет обновлен исторический рекорд взаимной торговли с Индией. Он отметил, что благодаря принятым властями мерам по облегчению импорта из дружественных стран, идет устойчивый рост поставок со стороны Нью-Дели, передает деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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