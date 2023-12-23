На что россияне берут микрозаймы перед зарплатой

Moneyman: россияне берут займы из-за незапланированных расходов

Займы до 14 дней оформляются для покрытия повседневных трат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россияне берут микрозаймы «до зарплаты», чаще всего, на незапланированные расходы, в том числе ремонт квартиры или машины, покупку бытовой техники, расходы на медицину. Об этом сообщает онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman.

«Граждане берут займы на срок от 15 дней до одного месяца, чтобы совершить крупные покупки или незапланированные расходы. Это могут быть траты на ремонт квартиры или машины, покупку бытовой техники и электроники, поездки, расходы на медицину, бизнес-нужды индивидуальных предпринимателей или самозанятых», — сообщили « Газету.Ru » в пресс-службе Moneyman. Займы до 14 дней до зарплаты обычно оформляются, чтобы покрыть повседневные траты и поддержать привычный уровень жизни.

Чаще всего (в 34% случаев) россияне обращаются за микрозаймами «до зарплаты» на срок до 22-29 дней. Еще треть (26%) оформляют кредиты на 15-21 день. На месяц — 19,4%, а на срок 8-14 дней — 12,7%. Наименьшее количество заявок приходится на займы до семи дней. Всего 7,5% от общего количества.

Аналитики назвали категории россиян, которым сложнее всего получить кредит. В их числе оказались жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов, которые стали наиболее закредитованными в России. А самые финансово ненагруженные — представители Северо-Кавказского ФО.