На Украине требуют запрета «Оливье» и «Селедки под шубой»

«Оливье» снижает у украинцев патриотизм, считают авторы петиции
На Украине появилась петиция, в которой активисты требуют официального запрета «Оливье» и «Селедки под шубой» в стране. По их мнению, данные блюда снижают уровень патриотизма украинцев.
«На Украине активисты создали петицию, в которой требуют официального запрета в стране салата «Оливье» и «Селедки под шубой», — сообщает «Украина.ру». Отмечается, что, по мнению инициаторов, эти блюда нарушают патриотические принципы и наносят больший ущерб, чем коррупция. Активисты утверждают, что наличие этих блюд на украинских столах приводит к снижению патриотизма.
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