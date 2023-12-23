На Украине требуют запрета «Оливье» и «Селедки под шубой»

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Дегустация традиционной русской кухни поваром филиппинцем. Екатеринбург, салат, оливье, еда
«Оливье» снижает у украинцев патриотизм, считают авторы петиции Фото:

На Украине появилась петиция, в которой активисты требуют официального запрета «Оливье» и «Селедки под шубой» в стране. По их мнению, данные блюда снижают уровень патриотизма украинцев.

«На Украине активисты создали петицию, в которой требуют официального запрета в стране салата «Оливье» и «Селедки под шубой», — сообщает «Украина.ру». Отмечается, что, по мнению инициаторов, эти блюда нарушают патриотические принципы и наносят больший ущерб, чем коррупция. Активисты утверждают, что наличие этих блюд на украинских столах приводит к снижению патриотизма.

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На Украине появилась петиция, в которой активисты требуют официального запрета «Оливье» и «Селедки под шубой» в стране. По их мнению, данные блюда снижают уровень патриотизма украинцев. «На Украине активисты создали петицию, в которой требуют официального запрета в стране салата «Оливье» и «Селедки под шубой», — сообщает «Украина.ру». Отмечается, что, по мнению инициаторов, эти блюда нарушают патриотические принципы и наносят больший ущерб, чем коррупция. Активисты утверждают, что наличие этих блюд на украинских столах приводит к снижению патриотизма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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