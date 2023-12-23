Турцию ждут проблемы из-за антироссийских санкций

Halk TV: указ Байдена негативно повлияет на экономику Турции
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Турция, банк, офис, загородительные столбики
Указ Джо Байдена может затруднить турецким банкам проведение операций в долларах США Фото:
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Указ президента США Джо Байдена, позволяющий отключать иностранные банки от финансовой системы США за нарушение антироссийских санкций, может заставить банки Турции быть осторожными в деловых отношениях с Россией, а также затруднить операции в долларах. Об этом сообщил телеканал Halk TV.

«Указ может заставить турецкие банки быть более осторожными в деловых отношениях с Россией», — говорится в сообщении телеканала. Кроме того, указ Байдена может затруднить турецким банкам проведение операций в долларах США, что негативно повлияет на экономику Турции.

Ранее Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против финансовых институтов, которые помогают России обходить санкции. Он связан с противодействием использованию Россией «международных финансовых систем для поставок продукции двойного назначения и другой важной продукции из третьих стран», передает деловое издание «Взгляд».

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Указ президента США Джо Байдена, позволяющий отключать иностранные банки от финансовой системы США за нарушение антироссийских санкций, может заставить банки Турции быть осторожными в деловых отношениях с Россией, а также затруднить операции в долларах. Об этом сообщил телеканал Halk TV. «Указ может заставить турецкие банки быть более осторожными в деловых отношениях с Россией», — говорится в сообщении телеканала. Кроме того, указ Байдена может затруднить турецким банкам проведение операций в долларах США, что негативно повлияет на экономику Турции. Ранее Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против финансовых институтов, которые помогают России обходить санкции. Он связан с противодействием использованию Россией «международных финансовых систем для поставок продукции двойного назначения и другой важной продукции из третьих стран», передает деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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