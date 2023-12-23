Турцию ждут проблемы из-за антироссийских санкций

Указ президента США Джо Байдена, позволяющий отключать иностранные банки от финансовой системы США за нарушение антироссийских санкций, может заставить банки Турции быть осторожными в деловых отношениях с Россией, а также затруднить операции в долларах. Об этом сообщил телеканал Halk TV.
«Указ может заставить турецкие банки быть более осторожными в деловых отношениях с Россией», — говорится в сообщении телеканала. Кроме того, указ Байдена может затруднить турецким банкам проведение операций в долларах США, что негативно повлияет на экономику Турции.
Ранее Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против финансовых институтов, которые помогают России обходить санкции. Он связан с противодействием использованию Россией «международных финансовых систем для поставок продукции двойного назначения и другой важной продукции из третьих стран», передает деловое издание «Взгляд».
Указ президента США Джо Байдена, позволяющий отключать иностранные банки от финансовой системы США за нарушение антироссийских санкций, может заставить банки Турции быть осторожными в деловых отношениях с Россией, а также затруднить операции в долларах. Об этом сообщил телеканал Halk TV. «Указ может заставить турецкие банки быть более осторожными в деловых отношениях с Россией», — говорится в сообщении телеканала. Кроме того, указ Байдена может затруднить турецким банкам проведение операций в долларах США, что негативно повлияет на экономику Турции. Ранее Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против финансовых институтов, которые помогают России обходить санкции. Он связан с противодействием использованию Россией «международных финансовых систем для поставок продукции двойного назначения и другой важной продукции из третьих стран», передает деловое издание «Взгляд».