Политика КПРФ официально представила противника Путина на выборах-2024 Харитонов станет кандидатом на президентских выборах в 2024 году 23 декабря 2023 в 14:27 Размер текста - 17 + Николай Харитонов примет участие в выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов станет кандидатом на президентских выборах в 2024 году. Об этом стало известно на съезде КПРФ. «Съезд КПРФ, безусловно, поддержит кандидатуру Харитонова для выдвижения на выборах президента РФ», — сказал лидер фракции Геннадий Зюганов во время съезда. Трансляция проходит на youtube-канале партии. Президентские выборы в России запланированы на весну 2024 года. Голосование пройдет в три дня с 15 по 17 марта. Группа избирателей 16 декабря официально заявила о выдвижении президента РФ Владимира Путина на президентские выборы. Он баллотируется в качестве самовыдвиженца. Ранее кадровая комиссия при президиуме ЦК КПРФ для выдвижения на президентские выборы предложила пленуму кандидатуру Харитонова. Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов станет кандидатом на президентских выборах в 2024 году. Об этом стало известно на съезде КПРФ. «Съезд КПРФ, безусловно, поддержит кандидатуру Харитонова для выдвижения на выборах президента РФ», — сказал лидер фракции Геннадий Зюганов во время съезда. Трансляция проходит на youtube-канале партии. Президентские выборы в России запланированы на весну 2024 года. Голосование пройдет в три дня с 15 по 17 марта. Группа избирателей 16 декабря официально заявила о выдвижении президента РФ Владимира Путина на президентские выборы. Он баллотируется в качестве самовыдвиженца. Ранее кадровая комиссия при президиуме ЦК КПРФ для выдвижения на президентские выборы предложила пленуму кандидатуру Харитонова. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям