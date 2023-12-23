КПРФ официально представила противника Путина на выборах-2024

Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов станет кандидатом на президентских выборах в 2024 году. Об этом стало известно на съезде КПРФ.
«Съезд КПРФ, безусловно, поддержит кандидатуру Харитонова для выдвижения на выборах президента РФ», — сказал лидер фракции Геннадий Зюганов во время съезда. Трансляция
Президентские выборы в России запланированы на весну 2024 года. Голосование пройдет в три дня с 15 по 17 марта. Группа избирателей 16 декабря официально заявила о выдвижении президента РФ Владимира Путина на президентские выборы. Он баллотируется в качестве самовыдвиженца. Ранее кадровая комиссия при президиуме ЦК КПРФ для выдвижения на президентские выборы предложила пленуму кандидатуру Харитонова.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.