КПРФ официально представила противника Путина на выборах-2024

Харитонов станет кандидатом на президентских выборах в 2024 году
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XVI (внеочередной) съезд КПРФ, пос. Снегири. Москва, харитонов николай, съезд кпрф, коммунисты
Николай Харитонов примет участие в выборах Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов станет кандидатом на президентских выборах в 2024 году. Об этом стало известно на съезде КПРФ.

«Съезд КПРФ, безусловно, поддержит кандидатуру Харитонова для выдвижения на выборах президента РФ», — сказал лидер фракции Геннадий Зюганов во время съезда. Трансляция проходит на youtube-канале партии.

Президентские выборы в России запланированы на весну 2024 года. Голосование пройдет в три дня с 15 по 17 марта. Группа избирателей 16 декабря официально заявила о выдвижении президента РФ Владимира Путина на президентские выборы. Он баллотируется в качестве самовыдвиженца. Ранее кадровая комиссия при президиуме ЦК КПРФ для выдвижения на президентские выборы предложила пленуму кандидатуру Харитонова.

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Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов станет кандидатом на президентских выборах в 2024 году. Об этом стало известно на съезде КПРФ. «Съезд КПРФ, безусловно, поддержит кандидатуру Харитонова для выдвижения на выборах президента РФ», — сказал лидер фракции Геннадий Зюганов во время съезда. Трансляция проходит на youtube-канале партии. Президентские выборы в России запланированы на весну 2024 года. Голосование пройдет в три дня с 15 по 17 марта. Группа избирателей 16 декабря официально заявила о выдвижении президента РФ Владимира Путина на президентские выборы. Он баллотируется в качестве самовыдвиженца. Ранее кадровая комиссия при президиуме ЦК КПРФ для выдвижения на президентские выборы предложила пленуму кандидатуру Харитонова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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