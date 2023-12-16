Группа избирателей официально заявила о выдвижении президента РФ Владимира Путина на президентские выборы. Он баллотируется в качестве самовыдвиженца, а не кандидата от какой-либо партии. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Инициативная группа сегодня собралась для того, чтобы объявить о выдвижении Путина самовыдвиженцем», — передает РИА Новости слова Турчака. По его словам, после объявления о выдвижении нынешнего президента РФ будут поданы документ в Центральную избирательную комиссию. А далее будет организован сбор подписей. Как уточнил Турчак, у него нет информации о том, когда глава России подаст документы в ЦИК.
Лидер фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов добавил, что о самовыдвижении Путина было объявлено на собрании оргкомитета. Народный фронт и фракция СРЗП будут собирать подписи о выдвижении главы РФ. Также известно, что группа избирателей уже официально сформирована. На собрании данной группы было зарегистрировано 700 человек из 500 необходимых, передает Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин.
В свою очередь, сенатор Андрей Климов заявил, что инициативная группа избирателей решила прийти на собрание по выдвижению Путина в качестве кандидата на пост президента РФ. Они поддержат его своими подписями, передает РИА Новости. Политические партии также могут поддержать выдвижение главы России, если захотят.
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