Путина официально выдвинули кандидатом в президенты РФ. Видео

Группа избирателей единогласна поддержала выдвижение Путина на выборы президента

16 декабря 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Путин идет на президентские выборы в качестве самовыдвиженца Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Группа избирателей официально заявила о выдвижении президента РФ Владимира Путина на президентские выборы. Он баллотируется в качестве самовыдвиженца, а не кандидата от какой-либо партии. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Инициативная группа сегодня собралась для того, чтобы объявить о выдвижении Путина самовыдвиженцем», — передает РИА Новости слова Турчака. По его словам, после объявления о выдвижении нынешнего президента РФ будут поданы документ в Центральную избирательную комиссию. А далее будет организован сбор подписей. Как уточнил Турчак, у него нет информации о том, когда глава России подаст документы в ЦИК. Лидер фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов добавил, что о самовыдвижении Путина было объявлено на собрании оргкомитета. Народный фронт и фракция СРЗП будут собирать подписи о выдвижении главы РФ. Также известно, что группа избирателей уже официально сформирована. На собрании данной группы было зарегистрировано 700 человек из 500 необходимых, передает Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин. В свою очередь, сенатор Андрей Климов заявил, что инициативная группа избирателей решила прийти на собрание по выдвижению Путина в качестве кандидата на пост президента РФ. Они поддержат его своими подписями, передает РИА Новости. Политические партии также могут поддержать выдвижение главы России, если захотят. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Группа избирателей официально заявила о выдвижении президента РФ Владимира Путина на президентские выборы. Он баллотируется в качестве самовыдвиженца, а не кандидата от какой-либо партии. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Инициативная группа сегодня собралась для того, чтобы объявить о выдвижении Путина самовыдвиженцем», — передает РИА Новости слова Турчака. По его словам, после объявления о выдвижении нынешнего президента РФ будут поданы документ в Центральную избирательную комиссию. А далее будет организован сбор подписей. Как уточнил Турчак, у него нет информации о том, когда глава России подаст документы в ЦИК. Лидер фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов добавил, что о самовыдвижении Путина было объявлено на собрании оргкомитета. Народный фронт и фракция СРЗП будут собирать подписи о выдвижении главы РФ. Также известно, что группа избирателей уже официально сформирована. На собрании данной группы было зарегистрировано 700 человек из 500 необходимых, передает Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин. В свою очередь, сенатор Андрей Климов заявил, что инициативная группа избирателей решила прийти на собрание по выдвижению Путина в качестве кандидата на пост президента РФ. Они поддержат его своими подписями, передает РИА Новости. Политические партии также могут поддержать выдвижение главы России, если захотят.