Стало известно о конкуренте Путина от КПРФ на выборах-2024

«Интерфакс»: от партии КПРФ на президентские выборы выдвинут Николай Харитонов
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XVI (внеочередной) съезд КПРФ, пос. Снегири. Москва, харитонов николай, съезд кпрф, коммунисты
От КПРФ на выборы президента был предложен Николай Харитонов Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Кадровая комиссия при президиуме ЦК КПРФ для выдвижения на президентские выборы предложила пленуму кандидатуру главы комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова. Также 22 числа пройдет ряд заседаний по подготовке к выборам.

«Кадровая комиссия предложила Харитонова для рассмотрения на пленуме и потом на съезде партии в качестве кандидата на выборы президента от КПРФ», — передает «Интерфакс» информацию от источника в составе комиссии. Также известно, что в пятницу пройдет еще ряд заседаний. Будет подготовка к выборам и выдвижение кандидатов от партии КПРФ.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что уже получены заявки от 16 кандидатов на пост президента России. Такое заявление она сделала в ходе заседания избиркома, передает RT.

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Кадровая комиссия при президиуме ЦК КПРФ для выдвижения на президентские выборы предложила пленуму кандидатуру главы комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова. Также 22 числа пройдет ряд заседаний по подготовке к выборам. «Кадровая комиссия предложила Харитонова для рассмотрения на пленуме и потом на съезде партии в качестве кандидата на выборы президента от КПРФ», — передает «Интерфакс» информацию от источника в составе комиссии. Также известно, что в пятницу пройдет еще ряд заседаний. Будет подготовка к выборам и выдвижение кандидатов от партии КПРФ. Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что уже получены заявки от 16 кандидатов на пост президента России. Такое заявление она сделала в ходе заседания избиркома, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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