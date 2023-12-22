Стало известно о конкуренте Путина от КПРФ на выборах-2024

«Интерфакс»: от партии КПРФ на президентские выборы выдвинут Николай Харитонов

22 декабря 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

От КПРФ на выборы президента был предложен Николай Харитонов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Кадровая комиссия при президиуме ЦК КПРФ для выдвижения на президентские выборы предложила пленуму кандидатуру главы комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова. Также 22 числа пройдет ряд заседаний по подготовке к выборам. «Кадровая комиссия предложила Харитонова для рассмотрения на пленуме и потом на съезде партии в качестве кандидата на выборы президента от КПРФ», — передает « Интерфакс» информацию от источника в составе комиссии. Также известно, что в пятницу пройдет еще ряд заседаний. Будет подготовка к выборам и выдвижение кандидатов от партии КПРФ. Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что уже получены заявки от 16 кандидатов на пост президента России. Такое заявление она сделала в ходе заседания избиркома, передает RT.

Кадровая комиссия при президиуме ЦК КПРФ для выдвижения на президентские выборы предложила пленуму кандидатуру главы комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова. Также 22 числа пройдет ряд заседаний по подготовке к выборам. «Кадровая комиссия предложила Харитонова для рассмотрения на пленуме и потом на съезде партии в качестве кандидата на выборы президента от КПРФ», — передает «Интерфакс» информацию от источника в составе комиссии. Также известно, что в пятницу пройдет еще ряд заседаний. Будет подготовка к выборам и выдвижение кандидатов от партии КПРФ. Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что уже получены заявки от 16 кандидатов на пост президента России. Такое заявление она сделала в ходе заседания избиркома, передает RT.