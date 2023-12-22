Мэр Ситникова предупредила курганцев об опасности из-за тумана

23 декабря 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

На дороги в Курганской области опустился густой туман Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Курганской области из-за тумана снизилась видимость на дорогах, поэтому водителям следует учитывать дорожные условия при поездках. Об этом сообщила глава Кургана Елена Ситникова. «Сегодня в Курганской области наблюдается туманная погода, в отдельных районах — густой туман. Из-за этого на дорогах снизилась видимость. Призываю водителей быть внимательными на дорогах, учитывать дорожные условия при планировании поездок», — написала Ситникова в своем telegram-канале. Также глава Кургана посоветовала пешеходам быть осторожными при переходе проезжей части и использовать светоотражающие элементы на одежде. Ранее в Курганской области ожидалось потепление до двух градусов в ночное время. Синоптики прогнозировали оттепель ночью 22 декабря. До этого синоптик-любитель Илья Винштейн заявлял, что потепление в регионе пройдет с 21 по 23 декабря.

В Курганской области из-за тумана снизилась видимость на дорогах, поэтому водителям следует учитывать дорожные условия при поездках. Об этом сообщила глава Кургана Елена Ситникова. «Сегодня в Курганской области наблюдается туманная погода, в отдельных районах — густой туман. Из-за этого на дорогах снизилась видимость. Призываю водителей быть внимательными на дорогах, учитывать дорожные условия при планировании поездок», — написала Ситникова в своем telegram-канале. Также глава Кургана посоветовала пешеходам быть осторожными при переходе проезжей части и использовать светоотражающие элементы на одежде. Ранее в Курганской области ожидалось потепление до двух градусов в ночное время. Синоптики прогнозировали оттепель ночью 22 декабря. До этого синоптик-любитель Илья Винштейн заявлял, что потепление в регионе пройдет с 21 по 23 декабря.