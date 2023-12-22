22 декабря 2023

Мэр Ситникова предупредила курганцев об опасности из-за тумана

© Служба новостей «URA.RU»
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Туман в городе. Курган, площадь ленина, зима, плохая видимость, фары, туман
На дороги в Курганской области опустился густой туман Фото:

В Курганской области из-за тумана снизилась видимость на дорогах, поэтому водителям следует учитывать дорожные условия при поездках. Об этом сообщила глава Кургана Елена Ситникова.

«Сегодня в Курганской области наблюдается туманная погода, в отдельных районах — густой туман. Из-за этого на дорогах снизилась видимость. Призываю водителей быть внимательными на дорогах, учитывать дорожные условия при планировании поездок», — написала Ситникова в своем telegram-канале. Также глава Кургана посоветовала пешеходам быть осторожными при переходе проезжей части и использовать светоотражающие элементы на одежде.

Ранее в Курганской области ожидалось потепление до двух градусов в ночное время. Синоптики прогнозировали оттепель ночью 22 декабря. До этого синоптик-любитель Илья Винштейн заявлял, что потепление в регионе пройдет с 21 по 23 декабря.

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В Курганской области из-за тумана снизилась видимость на дорогах, поэтому водителям следует учитывать дорожные условия при поездках. Об этом сообщила глава Кургана Елена Ситникова. «Сегодня в Курганской области наблюдается туманная погода, в отдельных районах — густой туман. Из-за этого на дорогах снизилась видимость. Призываю водителей быть внимательными на дорогах, учитывать дорожные условия при планировании поездок», — написала Ситникова в своем telegram-канале. Также глава Кургана посоветовала пешеходам быть осторожными при переходе проезжей части и использовать светоотражающие элементы на одежде. Ранее в Курганской области ожидалось потепление до двух градусов в ночное время. Синоптики прогнозировали оттепель ночью 22 декабря. До этого синоптик-любитель Илья Винштейн заявлял, что потепление в регионе пройдет с 21 по 23 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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