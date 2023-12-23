Экономика Власти РФ нашли способ сдержать цены на куриное мясо В РФ утвердили постановление о беспошлинном ввозе мяса кур 23 декабря 2023 в 13:09 Размер текста - 17 + В 2024 году в России отменяются таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса кур Фото: Илья Московец © URA.RU Правительство РФ утвердило постановление о беспошлинном ввозе мяса кур на 2024 год. Такое решение поможет удержать стабильные цены на продукцию. «С 1 января по 31 декабря 2024 года в России отменяются таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн», — сообщили в telegram-канале правительства. Там отметили, что решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в связи с ростом цен организовала антикартельные проверки производителей куриных яиц и мяса кур. Проверки прошли в Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Ростовской областях и других регионах, сообщало деловое издание «Взгляд». Правительство РФ утвердило постановление о беспошлинном ввозе мяса кур на 2024 год. Такое решение поможет удержать стабильные цены на продукцию. «С 1 января по 31 декабря 2024 года в России отменяются таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн», — сообщили в telegram-канале правительства. Там отметили, что решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в связи с ростом цен организовала антикартельные проверки производителей куриных яиц и мяса кур. Проверки прошли в Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Ростовской областях и других регионах, сообщало деловое издание «Взгляд». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям