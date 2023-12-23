Власти РФ нашли способ сдержать цены на куриное мясо

В РФ утвердили постановление о беспошлинном ввозе мяса кур
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В 2024 году в России отменяются таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса кур Фото:

Правительство РФ утвердило постановление о беспошлинном ввозе мяса кур на 2024 год. Такое решение поможет удержать стабильные цены на продукцию.

«С 1 января по 31 декабря 2024 года в России отменяются таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн», — сообщили в telegram-канале правительства. Там отметили, что решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в связи с ростом цен организовала антикартельные проверки производителей куриных яиц и мяса кур. Проверки прошли в Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Ростовской областях и других регионах, сообщало деловое издание «Взгляд».

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Правительство РФ утвердило постановление о беспошлинном ввозе мяса кур на 2024 год. Такое решение поможет удержать стабильные цены на продукцию. «С 1 января по 31 декабря 2024 года в России отменяются таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн», — сообщили в telegram-канале правительства. Там отметили, что решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в связи с ростом цен организовала антикартельные проверки производителей куриных яиц и мяса кур. Проверки прошли в Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Ростовской областях и других регионах, сообщало деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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