Стала известна зарплата медсестер эндоскопии в частных клиниках Челябинска

SuperJob: в Челябинске медсестры эндоскопии зарабатывают до 60 тысяч рублей

23 декабря 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

В Челябинске работу медсестры эндоскопии, чаще всего, ищут женщины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске медицинские сестры эндоскопии в частных клиниках могут зарабатывать до 60 тысяч рублей. В начале карьеры такие специалисты получают от 30 до 35 тысяч рублей, сообщают аналитики сервиса SuperJob. «Максимальный заработок, который предлагают медицинским сестрам эндоскопии коммерческие клиники, в Москве составляет 100 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 90 тысяч рублей, в Челябинске — 60 тысяч рублей. Средняя зарплата такого специалиста в городе составляет 45 тысяч рублей», — рассказали URA.RU аналитики сервиса. Сотрудник, имеющий среднее медицинское образование и знающий основы методов проведения эндоскопических процедур, может рассчитывать на зарплату от 30 до 35 тысяч рублей в месяц. Больше на пять тысяч получают специалисты со стажем работы от одного года. На доход от 40 до 50 тысяч рублей могут рассчитывать медсестры с опытом работы от двух лет и имеющие навыки ассистирования врачу при проведении различных эндоскопических процедур. И на самую высокую зарплату — до 60 тысяч рублей в месяц — могут рассчитывать кандидаты с опытом работы медсестрой эндоскопии от трех лет. Чаще всего в Челябинске такую работу ищут женщины в возрасте 41 года. 13% соискателей готовы не переезд, отмечают аналитики SuperJob.

В Челябинске медицинские сестры эндоскопии в частных клиниках могут зарабатывать до 60 тысяч рублей. В начале карьеры такие специалисты получают от 30 до 35 тысяч рублей, сообщают аналитики сервиса SuperJob. «Максимальный заработок, который предлагают медицинским сестрам эндоскопии коммерческие клиники, в Москве составляет 100 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 90 тысяч рублей, в Челябинске — 60 тысяч рублей. Средняя зарплата такого специалиста в городе составляет 45 тысяч рублей», — рассказали URA.RU аналитики сервиса. Сотрудник, имеющий среднее медицинское образование и знающий основы методов проведения эндоскопических процедур, может рассчитывать на зарплату от 30 до 35 тысяч рублей в месяц. Больше на пять тысяч получают специалисты со стажем работы от одного года. На доход от 40 до 50 тысяч рублей могут рассчитывать медсестры с опытом работы от двух лет и имеющие навыки ассистирования врачу при проведении различных эндоскопических процедур. И на самую высокую зарплату — до 60 тысяч рублей в месяц — могут рассчитывать кандидаты с опытом работы медсестрой эндоскопии от трех лет. Чаще всего в Челябинске такую работу ищут женщины в возрасте 41 года. 13% соискателей готовы не переезд, отмечают аналитики SuperJob.