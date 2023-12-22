22 декабря 2023

Бастрыкин заинтересовался общежитием в Челябинске, у которого обвалилась стена

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Челябинцы обратились в приемную Бастрыкина в соцсети Фото:

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поставил на контроль жалобу челябинцев на общежитие по улице Гагарина. В 2018 году обрушилась стена здания, но аварийным его не признают и ремонтировать не планируют, сообщает пресс-служба ведомства.

«В приемную Бастрыкина „ВКонтакте“ поступило обращение о нарушении прав граждан, проживающих в общежитии по улице Гагарина в городе Челябинске. В 2018 году в здании из-за образовавшихся на фасаде трещин произошло частичное обрушение стены, <…> капитальный ремонт не планируется, строение аварийным не признают», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Фундамент дома покрывается трещинами, в подъезде из-за постоянной сырости образовалась плесень, намокает электропроводка, пол в двух комнатах на первом этаже провалился в подвал. Из-за аварийного состояния системы водоснабжения, затоплен подвал. Дом не обслуживает ни одна управляющая компания, капитальный ремонт не планируется, строение аварийным не признают.

В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) России по Челябинской области начата процессуальная проверка. Бастрыкин просит руководителя регионального ведомства Петра Решетникова доложить о ее промежуточных результатах и принятому решению.

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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поставил на контроль жалобу челябинцев на общежитие по улице Гагарина. В 2018 году обрушилась стена здания, но аварийным его не признают и ремонтировать не планируют, сообщает пресс-служба ведомства. «В приемную Бастрыкина „ВКонтакте“ поступило обращение о нарушении прав граждан, проживающих в общежитии по улице Гагарина в городе Челябинске. В 2018 году в здании из-за образовавшихся на фасаде трещин произошло частичное обрушение стены, <…> капитальный ремонт не планируется, строение аварийным не признают», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Фундамент дома покрывается трещинами, в подъезде из-за постоянной сырости образовалась плесень, намокает электропроводка, пол в двух комнатах на первом этаже провалился в подвал. Из-за аварийного состояния системы водоснабжения, затоплен подвал. Дом не обслуживает ни одна управляющая компания, капитальный ремонт не планируется, строение аварийным не признают. В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) России по Челябинской области начата процессуальная проверка. Бастрыкин просит руководителя регионального ведомства Петра Решетникова доложить о ее промежуточных результатах и принятому решению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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