Мэр Нового Уренгоя исполнил детскую новогоднюю мечту

23 декабря 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

Воронов принял участие в акции «Елка желаний» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов принял участие в акции «Елка заботы». Он исполнил новогоднюю мечту юного Кирилла и подарил ему велосипед. «Сегодня ненадолго стал волшебником для замечательного парня Кирилла. Исполнил его мечту, которая попала на „Елку заботы“. Хотел велосипед, заказ исполнен», — сообщил Воронов в своем telegram-канале. Папа мальчика в настоящее время стоит на защите нашей Родины в зоне СВО. У Кирилла есть младший брат. Вместе они стали главными помощниками для мамы, ее опорой и поддержкой. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ранее принял участие в новогодней акции для детей. Он снял семь шаров, в которых лежали записки с пожеланиями. Трое детей попросили в подарок самокаты, двое — велосипеды. Девочка из Салехарда мечтает о роботе-собаке, а мальчик из Ноябрьска получит в подарок телескоп.

Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов принял участие в акции «Елка заботы». Он исполнил новогоднюю мечту юного Кирилла и подарил ему велосипед. «Сегодня ненадолго стал волшебником для замечательного парня Кирилла. Исполнил его мечту, которая попала на „Елку заботы“. Хотел велосипед, заказ исполнен», — сообщил Воронов в своем telegram-канале. Папа мальчика в настоящее время стоит на защите нашей Родины в зоне СВО. У Кирилла есть младший брат. Вместе они стали главными помощниками для мамы, ее опорой и поддержкой. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ранее принял участие в новогодней акции для детей. Он снял семь шаров, в которых лежали записки с пожеланиями. Трое детей попросили в подарок самокаты, двое — велосипеды. Девочка из Салехарда мечтает о роботе-собаке, а мальчик из Ноябрьска получит в подарок телескоп.