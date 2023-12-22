22 декабря 2023
21 декабря 2023

Мэр Нового Уренгоя исполнил детскую новогоднюю мечту

© Служба новостей «URA.RU»
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Воронов принял участие в акции «Елка желаний» Фото:

Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов принял участие в акции «Елка заботы». Он исполнил новогоднюю мечту юного Кирилла и подарил ему велосипед.

«Сегодня ненадолго стал волшебником для замечательного парня Кирилла. Исполнил его мечту, которая попала на „Елку заботы“. Хотел велосипед, заказ исполнен», — сообщил Воронов в своем telegram-канале.

Папа мальчика в настоящее время стоит на защите нашей Родины в зоне СВО. У Кирилла есть младший брат. Вместе они стали главными помощниками для мамы, ее опорой и поддержкой.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ранее принял участие в новогодней акции для детей. Он снял семь шаров, в которых лежали записки с пожеланиями. Трое детей попросили в подарок самокаты, двое — велосипеды. Девочка из Салехарда мечтает о роботе-собаке, а мальчик из Ноябрьска получит в подарок телескоп.

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Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов принял участие в акции «Елка заботы». Он исполнил новогоднюю мечту юного Кирилла и подарил ему велосипед. «Сегодня ненадолго стал волшебником для замечательного парня Кирилла. Исполнил его мечту, которая попала на „Елку заботы“. Хотел велосипед, заказ исполнен», — сообщил Воронов в своем telegram-канале. Папа мальчика в настоящее время стоит на защите нашей Родины в зоне СВО. У Кирилла есть младший брат. Вместе они стали главными помощниками для мамы, ее опорой и поддержкой. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ранее принял участие в новогодней акции для детей. Он снял семь шаров, в которых лежали записки с пожеланиями. Трое детей попросили в подарок самокаты, двое — велосипеды. Девочка из Салехарда мечтает о роботе-собаке, а мальчик из Ноябрьска получит в подарок телескоп.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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