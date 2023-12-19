Губернатор Артюхов исполнит желания ямальских детей

Губернатор ЯНАО Артюхов принял участие в благотворительной акции «Елка желаний»

20 декабря 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

«Елка желаний» проходит на Ямале в пятый раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов исполнит семь детских желаний с «Елки заботы». Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа. «Ежегодно стараюсь принимать участие в этой доброй акции и радовать тех, кто больше всего нуждается в заботе. Новый год — время исполнения желаний, очень важно, чтобы праздник был настоящим, а дети продолжали верить в новогоднюю сказку», — приводит слова Артюхова портал правительства ЯНАО. Губернатор снял семь шаров, в которых трое детей попросили в подарок самокаты, двое велосипеды. Девочка из Салехарда мечтала о роботе-собаке, а мальчик из Ноябрьска получит в подарок телескоп. Благотворительная акция «Елка желаний» проходит на Ямале в пятый раз. В нынешнем году подарки получат 600 ребят с инвалидностью и детей участников специальной военной операции.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов исполнит семь детских желаний с «Елки заботы». Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа. «Ежегодно стараюсь принимать участие в этой доброй акции и радовать тех, кто больше всего нуждается в заботе. Новый год — время исполнения желаний, очень важно, чтобы праздник был настоящим, а дети продолжали верить в новогоднюю сказку», — приводит слова Артюхова портал правительства ЯНАО. Губернатор снял семь шаров, в которых трое детей попросили в подарок самокаты, двое велосипеды. Девочка из Салехарда мечтала о роботе-собаке, а мальчик из Ноябрьска получит в подарок телескоп. Благотворительная акция «Елка желаний» проходит на Ямале в пятый раз. В нынешнем году подарки получат 600 ребят с инвалидностью и детей участников специальной военной операции.