Политика Выборы Поддерживаемая беглым олигархом Ходорковским* Дунцова нашла способ попасть на выборы-2024 Поддерживаемая беглым олигархом Ходорковским* Дунцова попросилась в «Яблоко» 23 декабря 2023 в 16:02 Размер текста - 17 + Екатерина Дунцова попросила «Яблоко» выдвинуть ее на пост президента РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Журналистка Екатерина Дунцова, выдвинутая российским бизнесменом Михаилом Ходорковским (признан Минюстом РФ иноагентом) на предстоящих выборах президента РФ, попросила партию «Яблоко» помочь ей снова вернуться в предвыборную кампанию. Ранее ЦИК отказала Дунцовой в регистрации инициативной группы. «Вместе с тем, я обращаюсь к партии Яблоко с просьбой выдвинуть меня кандидатом, так как провести повторное собрание инициативной группы мы уже не можем», — написала Екатерина Дунцова в своем telegram-канале . На это уже отреагировал основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Он заявил: Мы не знаем [Дунцову]». Его слова передает член федерального бюро и зампред московского отделения «Яблока» Кирилл Гончаров в своем telegram-канале . Ранее ЦИК отказала в регистрации Дунцовой. Комиссия нашла 100 ошибок в поданных документах. Также ЦИК не приняла и несколько подписей, которые были оставлены не по протоколу. На рассмотрение документов у комиссии ушло два дня, сообщает телеканал 360. *Признан Минюстом РФ иностранным агентом Журналистка Екатерина Дунцова, выдвинутая российским бизнесменом Михаилом Ходорковским (признан Минюстом РФ иноагентом) на предстоящих выборах президента РФ, попросила партию «Яблоко» помочь ей снова вернуться в предвыборную кампанию. Ранее ЦИК отказала Дунцовой в регистрации инициативной группы. «Вместе с тем, я обращаюсь к партии Яблоко с просьбой выдвинуть меня кандидатом, так как провести повторное собрание инициативной группы мы уже не можем», — написала Екатерина Дунцова в своем telegram-канале. На это уже отреагировал основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Он заявил: Мы не знаем [Дунцову]». Его слова передает член федерального бюро и зампред московского отделения «Яблока» Кирилл Гончаров в своем telegram-канале. Ранее ЦИК отказала в регистрации Дунцовой. Комиссия нашла 100 ошибок в поданных документах. Также ЦИК не приняла и несколько подписей, которые были оставлены не по протоколу. На рассмотрение документов у комиссии ушло два дня, сообщает телеканал 360. *Признан Минюстом РФ иностранным агентом {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям