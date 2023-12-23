Поддерживаемая беглым олигархом Ходорковским* Дунцова нашла способ попасть на выборы-2024

Поддерживаемая беглым олигархом Ходорковским* Дунцова попросилась в «Яблоко»
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Пресс-конференция партии "Гражданская платформа" по выходу с предвыборной гонки в ЕГД. Екатеринбург, флажок, партия яблоко, предвыборная агитация
Екатерина Дунцова попросила «Яблоко» выдвинуть ее на пост президента РФ Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Журналистка Екатерина Дунцова, выдвинутая российским бизнесменом Михаилом Ходорковским (признан Минюстом РФ иноагентом) на предстоящих выборах президента РФ, попросила партию «Яблоко» помочь ей снова вернуться в предвыборную кампанию. Ранее ЦИК отказала Дунцовой в регистрации инициативной группы.

«Вместе с тем, я обращаюсь к партии Яблоко с просьбой выдвинуть меня кандидатом, так как провести повторное собрание инициативной группы мы уже не можем», — написала Екатерина Дунцова в своем telegram-канале.

На это уже отреагировал основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Он заявил: Мы не знаем [Дунцову]». Его слова передает член федерального бюро и зампред московского отделения «Яблока» Кирилл Гончаров в своем telegram-канале.

Ранее ЦИК отказала в регистрации Дунцовой. Комиссия нашла 100 ошибок в поданных документах. Также ЦИК не приняла и несколько подписей, которые были оставлены не по протоколу. На рассмотрение документов у комиссии ушло два дня, сообщает телеканал 360.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом

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Журналистка Екатерина Дунцова, выдвинутая российским бизнесменом Михаилом Ходорковским (признан Минюстом РФ иноагентом) на предстоящих выборах президента РФ, попросила партию «Яблоко» помочь ей снова вернуться в предвыборную кампанию. Ранее ЦИК отказала Дунцовой в регистрации инициативной группы. «Вместе с тем, я обращаюсь к партии Яблоко с просьбой выдвинуть меня кандидатом, так как провести повторное собрание инициативной группы мы уже не можем», — написала Екатерина Дунцова в своем telegram-канале. На это уже отреагировал основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Он заявил: Мы не знаем [Дунцову]». Его слова передает член федерального бюро и зампред московского отделения «Яблока» Кирилл Гончаров в своем telegram-канале. Ранее ЦИК отказала в регистрации Дунцовой. Комиссия нашла 100 ошибок в поданных документах. Также ЦИК не приняла и несколько подписей, которые были оставлены не по протоколу. На рассмотрение документов у комиссии ушло два дня, сообщает телеканал 360. *Признан Минюстом РФ иностранным агентом
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Ссылки по теме
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