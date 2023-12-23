ЦИК отказал регистрировать Дунцову на выборы-2024

ЦИК отказала Екатерине Дунцовой в регистрации на предстоящих выборах президента России
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение отказать в регистрации инициативной группы, возглавляемой Екатериной Дунцовой, на предстоящих выборах президента. Выборы состоятся 15—17 марта 2024 года
«ЦИК отказал в регистрации инициативной группы Екатерины Дунцовой на выборах президента — 2024», — заявили в ЦИК. Там добавили, что в ходе проверки представленных документов было обнаружено 100 ошибок. Кроме того, нотариус, заверявший эти документы, также допустил ошибки, а протокол о собрании инициативной группы был составлен уже после самого собрания.
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