ЦИК отказал регистрировать Дунцову на выборы-2024

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Заседание избирательной комиссии. Курган, очки, схема, цик россии
ЦИК отказала Екатерине Дунцовой в регистрации на предстоящих выборах президента России Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение отказать в регистрации инициативной группы, возглавляемой Екатериной Дунцовой, на предстоящих выборах президента. Выборы состоятся 15—17 марта 2024 года

«ЦИК отказал в регистрации инициативной группы Екатерины Дунцовой на выборах президента — 2024», — заявили в ЦИК. Там добавили, что в ходе проверки представленных документов было обнаружено 100 ошибок. Кроме того, нотариус, заверявший эти документы, также допустил ошибки, а протокол о собрании инициативной группы был составлен уже после самого собрания.

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение отказать в регистрации инициативной группы, возглавляемой Екатериной Дунцовой, на предстоящих выборах президента. Выборы состоятся 15—17 марта 2024 года «ЦИК отказал в регистрации инициативной группы Екатерины Дунцовой на выборах президента — 2024», — заявили в ЦИК. Там добавили, что в ходе проверки представленных документов было обнаружено 100 ошибок. Кроме того, нотариус, заверявший эти документы, также допустил ошибки, а протокол о собрании инициативной группы был составлен уже после самого собрания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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