Политика Выборы ЦИК отказал регистрировать Дунцову на выборы-2024 23 декабря 2023 в 14:39 Размер текста - 17 + ЦИК отказала Екатерине Дунцовой в регистрации на предстоящих выборах президента России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение отказать в регистрации инициативной группы, возглавляемой Екатериной Дунцовой, на предстоящих выборах президента. Выборы состоятся 15—17 марта 2024 года «ЦИК отказал в регистрации инициативной группы Екатерины Дунцовой на выборах президента — 2024», — заявили в ЦИК. Там добавили, что в ходе проверки представленных документов было обнаружено 100 ошибок. Кроме того, нотариус, заверявший эти документы, также допустил ошибки, а протокол о собрании инициативной группы был составлен уже после самого собрания. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение отказать в регистрации инициативной группы, возглавляемой Екатериной Дунцовой, на предстоящих выборах президента. Выборы состоятся 15—17 марта 2024 года «ЦИК отказал в регистрации инициативной группы Екатерины Дунцовой на выборах президента — 2024», — заявили в ЦИК. Там добавили, что в ходе проверки представленных документов было обнаружено 100 ошибок. Кроме того, нотариус, заверявший эти документы, также допустил ошибки, а протокол о собрании инициативной группы был составлен уже после самого собрания. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям