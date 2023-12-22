Минувшей ночью в Екатеринбурге сожгли машину судьи. Два источника URA.RU предоставили разную информацию: один сказал, что женщина рассматривает дела в Чкаловском райсуде, другой — в Орджоникидзевском.
Инцидент, по данным ГУ МЧС по Свердловской области, произошел 23 декабря в районе четырех утра по адресу ул. Комсомольская, 5. «Повреждены моторный отсек и салон легкового автомобиля Hyundai Creta, повреждена фара автомобиля Volkswagen Polo. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, семь человек личного состава. Пожар потушен в течение трех минут», — сказано в отчете на сайте ведомства.
«По предварительной информации, это машина судьи Орджоникидзевского района», — сказал первый источник URA.RU. «Владелец авто занимается гражданскими делами в Чкаловском суде», — утверждает второй. Версию с Чкаловским судом продвигает и издание «КП-Екатеринбург».
В областном суде и ГИБДД от комментариев воздержались. В УМВД на вопрос URA.RU пока не ответили. По предварительным данным агентства, расследованием занимаются на уровне областного главка полиции.
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