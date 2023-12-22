22 декабря 2023

В Екатеринбурге сожгли машину судьи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар потушили за несколько минут
Пожар потушили за несколько минут Фото:

Минувшей ночью в Екатеринбурге сожгли машину судьи. Два источника URA.RU предоставили разную информацию: один сказал, что женщина рассматривает дела в Чкаловском райсуде, другой — в Орджоникидзевском.

Инцидент, по данным ГУ МЧС по Свердловской области, произошел 23 декабря в районе четырех утра по адресу ул. Комсомольская, 5. «Повреждены моторный отсек и салон легкового автомобиля Hyundai Creta, повреждена фара автомобиля Volkswagen Polo. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, семь человек личного состава. Пожар потушен в течение трех минут», — сказано в отчете на сайте ведомства.

«По предварительной информации, это машина судьи Орджоникидзевского района», — сказал первый источник URA.RU. «Владелец авто занимается гражданскими делами в Чкаловском суде», — утверждает второй. Версию с Чкаловским судом продвигает и издание «КП-Екатеринбург».

В областном суде и ГИБДД от комментариев воздержались. В УМВД на вопрос URA.RU пока не ответили. По предварительным данным агентства, расследованием занимаются на уровне областного главка полиции.

Машина сгорела утром 23 декабря
Машина сгорела утром 23 декабря
Фото:

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Минувшей ночью в Екатеринбурге сожгли машину судьи. Два источника URA.RU предоставили разную информацию: один сказал, что женщина рассматривает дела в Чкаловском райсуде, другой — в Орджоникидзевском. Инцидент, по данным ГУ МЧС по Свердловской области, произошел 23 декабря в районе четырех утра по адресу ул. Комсомольская, 5. «Повреждены моторный отсек и салон легкового автомобиля Hyundai Creta, повреждена фара автомобиля Volkswagen Polo. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, семь человек личного состава. Пожар потушен в течение трех минут», — сказано в отчете на сайте ведомства. «По предварительной информации, это машина судьи Орджоникидзевского района», — сказал первый источник URA.RU. «Владелец авто занимается гражданскими делами в Чкаловском суде», — утверждает второй. Версию с Чкаловским судом продвигает и издание «КП-Екатеринбург». В областном суде и ГИБДД от комментариев воздержались. В УМВД на вопрос URA.RU пока не ответили. По предварительным данным агентства, расследованием занимаются на уровне областного главка полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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