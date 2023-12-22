Жители района Салехарда попросили у мэра елку и каток

Жители района Комбинат в Салехарде (ЯНАО) попросили главу города Андрея Титовского установить новогоднюю елку и организовать каток. О прошедшей встрече с горожанами на празднике двора мэр рассказал в соцсети.
«Сегодня пообщались с жителями района Комбинат на „Празднике двора“. Жители высказали пожелание установить в их районе елку и организовать каток», — сообщил Титовский в своем telegram-канале. Мэр пообещал жителям выполнить их просьбу в следующем году.
На встрече также были затронуты вопросы застройки территории района и планы по развитию участка на месте бывшего рынка. Все обращения жителей зафиксированы и будут отработаны.
Неделю назад Титовский встретился с жителями района Гидропорт. Мероприятие было приурочено к открытию новой праздничной елки и ледяной горки. Мэр рассказал жителям о планах застройки района.
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