15 декабря 2023
14 декабря 2023

Мэр Салехарда поделился планами застройки отдаленного района

В отдаленном районе Салехарда появятся новостройка и общежития для учителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительные площадки в заозерном. Курган, строительный кран, строительная площадка, стройка
До 2026 года в районе появится новый многоквартирный дом Фото:

В Салехарде (ЯНАО) в районе Гидропорт до 2026 года появится многоквартирный дом на улице Чкалова и два общежития для педагогов. Мэр города Алексей Титовский рассказал жителям о планах застройки во время встречи на празднике двора.

«Сегодня пообщались с жителями района Гидропорт. В планах — строительство жилого дома на улице Чкалова. Сдача дома запланирована на 2026 год. Также запланировано строительство общежития для педагогов на улице Северная и еще одного на улице Чкалова», — сообщил Титовский в своем telegram-канале.

Помимо этого, в районе планируется строительство спортивного центра. Жители попросили градоначальника чаще устраивать праздничные мероприятия на детской площадке. Вопрос передан в работу. Встреча была приурочена к открытию новой праздничной елки и ледяной горки. Для детей на площадке появились различные активности.

В пятницу 15 декабря в Салехарде открылась главная новогодняя елка у центра культуры и спорта «Геолог». Вместе с ней заработал ледовый городок на тему русских сказок и крытый каток. Мероприятие посетило не меньше тысячи жителей ямальской столицы.

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В Салехарде (ЯНАО) в районе Гидропорт до 2026 года появится многоквартирный дом на улице Чкалова и два общежития для педагогов. Мэр города Алексей Титовский рассказал жителям о планах застройки во время встречи на празднике двора. «Сегодня пообщались с жителями района Гидропорт. В планах — строительство жилого дома на улице Чкалова. Сдача дома запланирована на 2026 год. Также запланировано строительство общежития для педагогов на улице Северная и еще одного на улице Чкалова», — сообщил Титовский в своем telegram-канале. Помимо этого, в районе планируется строительство спортивного центра. Жители попросили градоначальника чаще устраивать праздничные мероприятия на детской площадке. Вопрос передан в работу. Встреча была приурочена к открытию новой праздничной елки и ледяной горки. Для детей на площадке появились различные активности. В пятницу 15 декабря в Салехарде открылась главная новогодняя елка у центра культуры и спорта «Геолог». Вместе с ней заработал ледовый городок на тему русских сказок и крытый каток. Мероприятие посетило не меньше тысячи жителей ямальской столицы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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