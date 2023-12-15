Мэр Салехарда поделился планами застройки отдаленного района

В Салехарде (ЯНАО) в районе Гидропорт до 2026 года появится многоквартирный дом на улице Чкалова и два общежития для педагогов. Мэр города Алексей Титовский рассказал жителям о планах застройки во время встречи на празднике двора.
«Сегодня пообщались с жителями района Гидропорт. В планах — строительство жилого дома на улице Чкалова. Сдача дома запланирована на 2026 год. Также запланировано строительство общежития для педагогов на улице Северная и еще одного на улице Чкалова», — сообщил Титовский в своем telegram-канале.
Помимо этого, в районе планируется строительство спортивного центра. Жители попросили градоначальника чаще устраивать праздничные мероприятия на детской площадке. Вопрос передан в работу. Встреча была приурочена к открытию новой праздничной елки и ледяной горки. Для детей на площадке появились различные активности.
В пятницу 15 декабря в Салехарде открылась главная новогодняя елка у центра культуры и спорта «Геолог». Вместе с ней заработал ледовый городок на тему русских сказок и крытый каток. Мероприятие посетило не меньше тысячи жителей ямальской столицы.
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