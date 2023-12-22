На месте происшествия работают сотрудники ДПС
В Каменске-Уральском (Свердловская область) «ГАЗель» сбила подростка, который стоял на пешеходном переходе. Нога пострадавшего застряла под колесом, но очевидцы помогли ребенку, он жив. Информация об этом появилась в сети.
«На перекрестке проспекта Победы — Пушкина водитель, заехал на тротуар и сбил ребенка. Парень долго не мог вытащить ногу из-под колеса, ему помогли другие водители», — написали в telegram-канале «ЧП Каменск-Уральский». На месте работают сотрудники ДПС.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.