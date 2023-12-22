22 декабря 2023

В Каменске-Уральском водитель «ГАЗель» сбил ребенка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожарные учения в Культурно-выставочном центре. Курган , дтп, полиция, авария, гибдд, дпс
На месте происшествия работают сотрудники ДПС Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) «ГАЗель» сбила подростка, который стоял на пешеходном переходе. Нога пострадавшего застряла под колесом, но очевидцы помогли ребенку, он жив. Информация об этом появилась в сети.

«На перекрестке проспекта Победы — Пушкина водитель, заехал на тротуар и сбил ребенка. Парень долго не мог вытащить ногу из-под колеса, ему помогли другие водители», — написали в telegram-канале «ЧП Каменск-Уральский». На месте работают сотрудники ДПС.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Каменске-Уральском (Свердловская область) «ГАЗель» сбила подростка, который стоял на пешеходном переходе. Нога пострадавшего застряла под колесом, но очевидцы помогли ребенку, он жив. Информация об этом появилась в сети. «На перекрестке проспекта Победы — Пушкина водитель, заехал на тротуар и сбил ребенка. Парень долго не мог вытащить ногу из-под колеса, ему помогли другие водители», — написали в telegram-канале «ЧП Каменск-Уральский». На месте работают сотрудники ДПС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...