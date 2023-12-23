Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства супругов в Пермском крае

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства супружеской пары в поселке Октябрьском Пермского края. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.
«В центральный аппарат ведомства предоставят доклад об обстоятельствах убийства супружеской пары. Александр Бастрыкин поручил это руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину», — сообщается в telegram-канале.
В региональном ведомстве возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Убийство двух лиц из корыстных побуждений». Вечером 23 декабря 2023 года неизвестный пришел в дом жителей поселка и убил семейную пару, после чего скрылся с места преступления.
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