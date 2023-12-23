Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства супругов в Пермском крае

24 декабря 2023 в 22:49 Размер текста - 17 +

Доклад о расследовании дела предоставят Александру Бастрыкину Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства супружеской пары в поселке Октябрьском Пермского края. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. «В центральный аппарат ведомства предоставят доклад об обстоятельствах убийства супружеской пары. Александр Бастрыкин поручил это руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину», — сообщается в telegram-канале. В региональном ведомстве возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Убийство двух лиц из корыстных побуждений». Вечером 23 декабря 2023 года неизвестный пришел в дом жителей поселка и убил семейную пару, после чего скрылся с места преступления.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства супружеской пары в поселке Октябрьском Пермского края. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. «В центральный аппарат ведомства предоставят доклад об обстоятельствах убийства супружеской пары. Александр Бастрыкин поручил это руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину», — сообщается в telegram-канале. В региональном ведомстве возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Убийство двух лиц из корыстных побуждений». Вечером 23 декабря 2023 года неизвестный пришел в дом жителей поселка и убил семейную пару, после чего скрылся с места преступления.