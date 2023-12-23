23 декабря 2023
22 декабря 2023

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства супругов в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Доклад о расследовании дела предоставят Александру Бастрыкину Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства супружеской пары в поселке Октябрьском Пермского края. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

«В центральный аппарат ведомства предоставят доклад об обстоятельствах убийства супружеской пары. Александр Бастрыкин поручил это руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину», — сообщается в telegram-канале.

В региональном ведомстве возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Убийство двух лиц из корыстных побуждений». Вечером 23 декабря 2023 года неизвестный пришел в дом жителей поселка и убил семейную пару, после чего скрылся с места преступления.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства супружеской пары в поселке Октябрьском Пермского края. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. «В центральный аппарат ведомства предоставят доклад об обстоятельствах убийства супружеской пары. Александр Бастрыкин поручил это руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину», — сообщается в telegram-канале. В региональном ведомстве возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Убийство двух лиц из корыстных побуждений». Вечером 23 декабря 2023 года неизвестный пришел в дом жителей поселка и убил семейную пару, после чего скрылся с места преступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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