В Октябрьском районе, где сожгли пермскую школьницу, произошло двойное убийство

В Октябрьском районе Пермского края обнаружены два трупа. Об этом сообщили источники в силовых структурах региона. Летом на территории нашли обожженную девочку. Она не выжила.
«Утром 23 декабря на смену не вышел местный житель, который работал лесником. Коллеги пришли к нему домой и увидели жуткую картину — окровавленные тела мужа и жены», — передают источники в беседе с «КП-Пермь».
Предположительно, супругов зарубили топором. Дом, где произошло убийство, сейчас оцеплен силовиками. Полицейские опрашивают местных жителей.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по региону. Редакция URA.RU продолжает следить за развитием событий.
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