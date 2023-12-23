В Октябрьском районе, где сожгли пермскую школьницу, произошло двойное убийство

24 декабря 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Дом, где произошло убийство, оцепили сотрудники полиции Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Октябрьском районе Пермского края обнаружены два трупа. Об этом сообщили источники в силовых структурах региона. Летом на территории нашли обожженную девочку. Она не выжила. «Утром 23 декабря на смену не вышел местный житель, который работал лесником. Коллеги пришли к нему домой и увидели жуткую картину — окровавленные тела мужа и жены», — передают источники в беседе с «КП-Пермь». Предположительно, супругов зарубили топором. Дом, где произошло убийство, сейчас оцеплен силовиками. Полицейские опрашивают местных жителей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по региону. Редакция URA.RU продолжает следить за развитием событий.

В Октябрьском районе Пермского края обнаружены два трупа. Об этом сообщили источники в силовых структурах региона. Летом на территории нашли обожженную девочку. Она не выжила. «Утром 23 декабря на смену не вышел местный житель, который работал лесником. Коллеги пришли к нему домой и увидели жуткую картину — окровавленные тела мужа и жены», — передают источники в беседе с «КП-Пермь». Предположительно, супругов зарубили топором. Дом, где произошло убийство, сейчас оцеплен силовиками. Полицейские опрашивают местных жителей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по региону. Редакция URA.RU продолжает следить за развитием событий.