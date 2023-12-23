23 декабря 2023
22 декабря 2023

В Октябрьском районе, где сожгли пермскую школьницу, произошло двойное убийство

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, полиция, оцепление, место происшествия, оцепление чп
Дом, где произошло убийство, оцепили сотрудники полиции Фото:

В Октябрьском районе Пермского края обнаружены два трупа. Об этом сообщили источники в силовых структурах региона. Летом на территории нашли обожженную девочку. Она не выжила.

«Утром 23 декабря на смену не вышел местный житель, который работал лесником. Коллеги пришли к нему домой и увидели жуткую картину — окровавленные тела мужа и жены», — передают источники в беседе с «КП-Пермь».

Предположительно, супругов зарубили топором. Дом, где произошло убийство, сейчас оцеплен силовиками. Полицейские опрашивают местных жителей.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по региону. Редакция URA.RU продолжает следить за развитием событий.

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В Октябрьском районе Пермского края обнаружены два трупа. Об этом сообщили источники в силовых структурах региона. Летом на территории нашли обожженную девочку. Она не выжила. «Утром 23 декабря на смену не вышел местный житель, который работал лесником. Коллеги пришли к нему домой и увидели жуткую картину — окровавленные тела мужа и жены», — передают источники в беседе с «КП-Пермь». Предположительно, супругов зарубили топором. Дом, где произошло убийство, сейчас оцеплен силовиками. Полицейские опрашивают местных жителей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по региону. Редакция URA.RU продолжает следить за развитием событий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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