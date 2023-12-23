Навка рассказала о предательстве Костомарова

23 декабря 2023 в 19:13 Размер текста - 17 +

Татьяна Навка сообщила, что Илья Авербух был ее конкурентом Фото: Анна Майорова © URA.RU Российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка сообщила о ситуации, в которой ее обидел спортсмен Роман Костомаров. По ее словам, он отказался участвовать в ее шоу и выбрал программу фигуриста Ильи Авербуха. «Когда я решила пойти в продюсирование и создать свое шоу, я сказала Роману, что хочу выступать с ним. Он ответил, что не хочет предавать Авербуха», — заявила Навка в беседе с РИА Новости. По ее словам, Авербух был в то время конкурентом. Она отметила, что ей было обидно из-за решения Костомарова. Ранее сообщалось, что ледовые спектакли Навки и Авербуха собрали 12 тысяч зрителей за три дня, передает телеканал 360. Бесплатные показы ледовых спектаклей от ведущих фигуристов России проходят в Подмосковье.

Российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка сообщила о ситуации, в которой ее обидел спортсмен Роман Костомаров. По ее словам, он отказался участвовать в ее шоу и выбрал программу фигуриста Ильи Авербуха. «Когда я решила пойти в продюсирование и создать свое шоу, я сказала Роману, что хочу выступать с ним. Он ответил, что не хочет предавать Авербуха», — заявила Навка в беседе с РИА Новости. По ее словам, Авербух был в то время конкурентом. Она отметила, что ей было обидно из-за решения Костомарова. Ранее сообщалось, что ледовые спектакли Навки и Авербуха собрали 12 тысяч зрителей за три дня, передает телеканал 360. Бесплатные показы ледовых спектаклей от ведущих фигуристов России проходят в Подмосковье.