Навка рассказала о предательстве Костомарова

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Ледовый мюзикл «Руслан и Людмила» в КРК «Уралец». Екатеринбург, навка татьяна
Татьяна Навка сообщила, что Илья Авербух был ее конкурентом Фото:

Российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка сообщила о ситуации, в которой ее обидел спортсмен Роман Костомаров. По ее словам, он отказался участвовать в ее шоу и выбрал программу фигуриста Ильи Авербуха.

«Когда я решила пойти в продюсирование и создать свое шоу, я сказала Роману, что хочу выступать с ним. Он ответил, что не хочет предавать Авербуха», — заявила Навка в беседе с РИА Новости. По ее словам, Авербух был в то время конкурентом. Она отметила, что ей было обидно из-за решения Костомарова.

Ранее сообщалось, что ледовые спектакли Навки и Авербуха собрали 12 тысяч зрителей за три дня, передает телеканал 360. Бесплатные показы ледовых спектаклей от ведущих фигуристов России проходят в Подмосковье.

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Российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка сообщила о ситуации, в которой ее обидел спортсмен Роман Костомаров. По ее словам, он отказался участвовать в ее шоу и выбрал программу фигуриста Ильи Авербуха. «Когда я решила пойти в продюсирование и создать свое шоу, я сказала Роману, что хочу выступать с ним. Он ответил, что не хочет предавать Авербуха», — заявила Навка в беседе с РИА Новости. По ее словам, Авербух был в то время конкурентом. Она отметила, что ей было обидно из-за решения Костомарова. Ранее сообщалось, что ледовые спектакли Навки и Авербуха собрали 12 тысяч зрителей за три дня, передает телеканал 360. Бесплатные показы ледовых спектаклей от ведущих фигуристов России проходят в Подмосковье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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