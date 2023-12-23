The Conversation: планы Зеленского на 2024 год оказались под угрозой

23 декабря 2023 в 21:20 Размер текста - 17 +

В 2024 году может начаться российское наступление Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за растущих проблем с нестабильной западной помощью новое контрнаступление ВСУ, которое планирует президент Украины Владимир Зеленский, находится под угрозой. Об этом сообщили в The Conversation. «Перспектива еще одного года войны на истощение особенно беспокоит Киев, поскольку сохраняются сомнения в устойчивости западной военной и финансовой поддержки», — говорится в материале . Авторы статьи отметили, что из-за нынешних проблем украинская армия не сможет начать контрнаступления. Также отмечается, что растет вероятность начала российских наступательных действий. Ранее Зеленский отметил, что у украинской армии случился провал с летним контрнаступлением из-за сложностей, передает «Национальная служба новостей». Главком ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление в 2024 году, передает «Ридус». Однако он подчеркнул, что не может говорить о планах ВСУ, так как это «не шоу», сообщает RT.

Из-за растущих проблем с нестабильной западной помощью новое контрнаступление ВСУ, которое планирует президент Украины Владимир Зеленский, находится под угрозой. Об этом сообщили в The Conversation. «Перспектива еще одного года войны на истощение особенно беспокоит Киев, поскольку сохраняются сомнения в устойчивости западной военной и финансовой поддержки», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что из-за нынешних проблем украинская армия не сможет начать контрнаступления. Также отмечается, что растет вероятность начала российских наступательных действий. Ранее Зеленский отметил, что у украинской армии случился провал с летним контрнаступлением из-за сложностей, передает «Национальная служба новостей». Главком ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление в 2024 году, передает «Ридус». Однако он подчеркнул, что не может говорить о планах ВСУ, так как это «не шоу», сообщает RT.