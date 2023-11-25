Сбежавший из России олигарх Чичваркин* признал победу Путина

Бизнесмен Чичваркин*: ЕС сделал все, чтобы Путин победил

25 ноября 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Владимир Путин одержал верх в битве с Западом, заявил иноагент Евгений Чичваркин Фото: Gustavo Valiente\Zuma\TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны сделали все возможное, чтобы президент России Владимир Путин победил. Такое заявление сделал предприниматель Евгений Чичваркин (Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). «Евросоюз сделал все, чтобы Путин победил. И он побеждает», — заявил Чичваркин в эфире youtube-канала «Живой гвоздь» (программа принадлежит бывшему главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову, который признан иноагентом). Он добавил, что противники российского президента проиграли внутри страны и прекратили существовать как оппозиция, поскольку взаимные нападки феноменально понизили роль оппозиции в России. По словам Чичваркина, Запад не использовал возможность привлечь 300 тысяч российских айтишников на свою сторону, тем самым, ослабив Россию Существует мнение, что Владимир Путин победил на Украине в тот момент, когда внимание Запада было сконцентрировано на войне на Ближнем Востоке. Кроме того, Россия имеет в конфликте преимущество в количестве живой силы и военной техники. Украинский президент Владимир Зеленский признал, что российская армия укрепила свои позиции на донецком направлении, а мэр Киева Виталий Кличко также объявлял о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины. * Евгений Чичваркин — внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западные страны сделали все возможное, чтобы президент России Владимир Путин победил. Такое заявление сделал предприниматель Евгений Чичваркин (Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). «Евросоюз сделал все, чтобы Путин победил. И он побеждает», — заявил Чичваркин в эфире youtube-канала «Живой гвоздь» (программа принадлежит бывшему главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову, который признан иноагентом). Он добавил, что противники российского президента проиграли внутри страны и прекратили существовать как оппозиция, поскольку взаимные нападки феноменально понизили роль оппозиции в России. По словам Чичваркина, Запад не использовал возможность привлечь 300 тысяч российских айтишников на свою сторону, тем самым, ослабив Россию Существует мнение, что Владимир Путин победил на Украине в тот момент, когда внимание Запада было сконцентрировано на войне на Ближнем Востоке. Кроме того, Россия имеет в конфликте преимущество в количестве живой силы и военной техники. Украинский президент Владимир Зеленский признал, что российская армия укрепила свои позиции на донецком направлении, а мэр Киева Виталий Кличко также объявлял о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины. * Евгений Чичваркин — внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов