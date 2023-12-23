Умер актер «Глухаря» Черных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме свеча, траур Москва, свеча, траур, мистика, свечка, поминки, гадание
Ушел из жизни актер Алексей Черных Фото:

Ушел из жизни актер Алексей Черных, который снимался в сериале «Глухарь». Об этом сообщила его коллега актриса Екатерина Соломатина.

«Сегодня не стало моего однокурсника Леши Черных — человека невероятного таланта, с раненой и очень трагичной судьбой. Человека сложного, противоречивого, но честного, справедливого, нежного, трепетного, доброго, умного и такого ранимого», — передает «Пятый телеканал» слова Соломатиной.

Черных было 43 года. Актер известен российским зрителям по сериалам «Ищейка» и «Мент в законе». Он также снимался в фильме «Сын» у режиссера Арсения Гончукова.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ушел из жизни актер Алексей Черных, который снимался в сериале «Глухарь». Об этом сообщила его коллега актриса Екатерина Соломатина. «Сегодня не стало моего однокурсника Леши Черных — человека невероятного таланта, с раненой и очень трагичной судьбой. Человека сложного, противоречивого, но честного, справедливого, нежного, трепетного, доброго, умного и такого ранимого», — передает «Пятый телеканал» слова Соломатиной. Черных было 43 года. Актер известен российским зрителям по сериалам «Ищейка» и «Мент в законе». Он также снимался в фильме «Сын» у режиссера Арсения Гончукова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...