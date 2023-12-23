Умер актер «Глухаря» Черных

23 декабря 2023 в 23:50 Размер текста - 17 +

Ушел из жизни актер Алексей Черных Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ушел из жизни актер Алексей Черных, который снимался в сериале «Глухарь». Об этом сообщила его коллега актриса Екатерина Соломатина. «Сегодня не стало моего однокурсника Леши Черных — человека невероятного таланта, с раненой и очень трагичной судьбой. Человека сложного, противоречивого, но честного, справедливого, нежного, трепетного, доброго, умного и такого ранимого», — передает «Пятый телеканал» слова Соломатиной. Черных было 43 года. Актер известен российским зрителям по сериалам «Ищейка» и «Мент в законе». Он также снимался в фильме «Сын» у режиссера Арсения Гончукова.

Ушел из жизни актер Алексей Черных, который снимался в сериале «Глухарь». Об этом сообщила его коллега актриса Екатерина Соломатина. «Сегодня не стало моего однокурсника Леши Черных — человека невероятного таланта, с раненой и очень трагичной судьбой. Человека сложного, противоречивого, но честного, справедливого, нежного, трепетного, доброго, умного и такого ранимого», — передает «Пятый телеканал» слова Соломатиной. Черных было 43 года. Актер известен российским зрителям по сериалам «Ищейка» и «Мент в законе». Он также снимался в фильме «Сын» у режиссера Арсения Гончукова.