Умер актер «Глухаря» Черных

Ушел из жизни актер Алексей Черных
Ушел из жизни актер Алексей Черных, который снимался в сериале «Глухарь». Об этом сообщила его коллега актриса Екатерина Соломатина.
«Сегодня не стало моего однокурсника Леши Черных — человека невероятного таланта, с раненой и очень трагичной судьбой. Человека сложного, противоречивого, но честного, справедливого, нежного, трепетного, доброго, умного и такого ранимого», — передает «Пятый телеканал» слова Соломатиной.
Черных было 43 года. Актер известен российским зрителям по сериалам «Ищейка» и «Мент в законе». Он также снимался в фильме «Сын» у режиссера Арсения Гончукова.
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