На Западе раскрыли, почему Зеленский боится отстранить Залужного

IFQ: Зеленский не отстраняет Залужного, опасаясь его кандидатуры на выборах

24 декабря 2023 в 00:36 Размер текста - 17 +

Залужный может стать популярней Зеленского, если, будет уволен и пойдет в политику Фото: Официальный сайт президента Украины Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может стать популярней президента Владимира Зеленского, если будет уволен и пойдет в политику. Об этом пишет итальянское издание IL Fatto Quotidiano. «Зеленский знает, что если Залужного отстранить от командования и пустить на политическую арену, то он будет практически непобедим», — говорится в статье издания. По мнению ее автора, политическое противостояние между Зеленским и Залужным вышло уже за границу Украины. А каждое новое решение главкома раздражает президента страны. В статье сообщают что на Украине есть силы, которые готовы поддержать Залужного в выдвижении на пост президента. Именно столкновение сторонников обоих лидеров сейчас происходит в публичной плоскости. Конфликт между Владимиром Зеленским и Валерием Залужный продолжается уже долгое время. В начале декабря RT сообщало, что президент иногда общается с некоторыми командующими Вооруженными силами Украины в обход главкома украинской армии. Валерия Залужного.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может стать популярней президента Владимира Зеленского, если будет уволен и пойдет в политику. Об этом пишет итальянское издание IL Fatto Quotidiano. «Зеленский знает, что если Залужного отстранить от командования и пустить на политическую арену, то он будет практически непобедим», — говорится в статье издания. По мнению ее автора, политическое противостояние между Зеленским и Залужным вышло уже за границу Украины. А каждое новое решение главкома раздражает президента страны. В статье сообщают что на Украине есть силы, которые готовы поддержать Залужного в выдвижении на пост президента. Именно столкновение сторонников обоих лидеров сейчас происходит в публичной плоскости. Конфликт между Владимиром Зеленским и Валерием Залужный продолжается уже долгое время. В начале декабря RT сообщало, что президент иногда общается с некоторыми командующими Вооруженными силами Украины в обход главкома украинской армии. Валерия Залужного.