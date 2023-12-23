На Западе раскрыли, почему Зеленский боится отстранить Залужного

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может стать популярней президента Владимира Зеленского, если будет уволен и пойдет в политику. Об этом пишет итальянское издание IL Fatto Quotidiano.
«Зеленский знает, что если Залужного отстранить от командования и пустить на политическую арену, то он будет практически непобедим», — говорится в статье издания. По мнению ее автора, политическое противостояние между Зеленским и Залужным вышло уже за границу Украины. А каждое новое решение главкома раздражает президента страны.
В статье сообщают что на Украине есть силы, которые готовы поддержать Залужного в выдвижении на пост президента. Именно столкновение сторонников обоих лидеров сейчас происходит в публичной плоскости.
Конфликт между Владимиром Зеленским и Валерием Залужный продолжается уже долгое время. В начале декабря RT сообщало, что президент иногда общается с некоторыми командующими Вооруженными силами Украины в обход главкома украинской армии. Валерия Залужного.
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