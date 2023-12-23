23 декабря 2023

На Западе раскрыли, почему Зеленский боится отстранить Залужного

IFQ: Зеленский не отстраняет Залужного, опасаясь его кандидатуры на выборах
© Служба новостей «URA.RU»
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Залужный и Зеленский. stock, зеленский владимир, залужный валерий,  stock
Залужный может стать популярней Зеленского, если, будет уволен и пойдет в политику Фото:

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может стать популярней президента Владимира Зеленского, если будет уволен и пойдет в политику. Об этом пишет итальянское издание IL Fatto Quotidiano.

«Зеленский знает, что если Залужного отстранить от командования и пустить на политическую арену, то он будет практически непобедим», — говорится в статье издания. По мнению ее автора, политическое противостояние между Зеленским и Залужным вышло уже за границу Украины. А каждое новое решение главкома раздражает президента страны.

В статье сообщают что на Украине есть силы, которые готовы поддержать Залужного в выдвижении на пост президента. Именно столкновение сторонников обоих лидеров сейчас происходит в публичной плоскости.

Конфликт между Владимиром Зеленским и Валерием Залужный продолжается уже долгое время. В начале декабря RT сообщало, что президент иногда общается с некоторыми командующими Вооруженными силами Украины в обход главкома украинской армии. Валерия Залужного.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может стать популярней президента Владимира Зеленского, если будет уволен и пойдет в политику. Об этом пишет итальянское издание IL Fatto Quotidiano. «Зеленский знает, что если Залужного отстранить от командования и пустить на политическую арену, то он будет практически непобедим», — говорится в статье издания. По мнению ее автора, политическое противостояние между Зеленским и Залужным вышло уже за границу Украины. А каждое новое решение главкома раздражает президента страны. В статье сообщают что на Украине есть силы, которые готовы поддержать Залужного в выдвижении на пост президента. Именно столкновение сторонников обоих лидеров сейчас происходит в публичной плоскости. Конфликт между Владимиром Зеленским и Валерием Залужный продолжается уже долгое время. В начале декабря RT сообщало, что президент иногда общается с некоторыми командующими Вооруженными силами Украины в обход главкома украинской армии. Валерия Залужного.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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