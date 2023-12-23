Политолог Карасев: в Киеве хотят провозгласить победу Путина

24 декабря 2023 в 04:01 Размер текста - 17 +

В Киеве заявили о желании признать победу России в конфликте (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На Украине многие считают, что пришла пора признать победу президента России Владимира Путина в конфликте. Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев. «Некоторые прямо заявляют, а не пора ли открыто провозгласить победу Путина. Объявить его победителем в этой ситуации, чтобы не было хуже», — рассказал Карасев в беседе каналу Politeka. Карасев подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проиграли российской армии. По его словам, для ВСУ конфликт фактически закончен. Политолог добавил, что пора переходить к переговорам. По мнению военного эксперта из США Скотта Риттера, конфликт на Украине помог России продемонстрировать слабость НАТО. Он добавил, что РФ добилась того, что Запад никогда больше не сможет диктовать ей свою волю, передает RT.

На Украине многие считают, что пришла пора признать победу президента России Владимира Путина в конфликте. Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев. «Некоторые прямо заявляют, а не пора ли открыто провозгласить победу Путина. Объявить его победителем в этой ситуации, чтобы не было хуже», — рассказал Карасев в беседе каналу Politeka. Карасев подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проиграли российской армии. По его словам, для ВСУ конфликт фактически закончен. Политолог добавил, что пора переходить к переговорам. По мнению военного эксперта из США Скотта Риттера, конфликт на Украине помог России продемонстрировать слабость НАТО. Он добавил, что РФ добилась того, что Запад никогда больше не сможет диктовать ей свою волю, передает RT.