23 декабря 2023
22 декабря 2023

Челябинец задержанный за нарушение ПДД угнал полицейскую «Ниву»

© Служба новостей «URA.RU»
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Операция "Бомж" полиции Калининского района. Челябинск, бомж, арест, погрузка в машину, задержание
К нарушению ПДД мужчина добавил статью угон автомобиля Фото:

В Катав-Ивановске Челябинской области задержанный за нарушение ПДД мужчина угнал полицейскую «Ниву». Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

«В Катав-Ивановске 27-летний мужчина был задержан по подозрению в подозрении припаркованных машин. Злоумышленника посадили в служебную „Ниву“, после чего он закрыл двери, завел машину и скрылся с места событий», — говорится на сайте телеканала.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства дела. Злоумышленник будет проходить проверку по статьям «Угон» и «Нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения».

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В Катав-Ивановске Челябинской области задержанный за нарушение ПДД мужчина угнал полицейскую «Ниву». Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. «В Катав-Ивановске 27-летний мужчина был задержан по подозрению в подозрении припаркованных машин. Злоумышленника посадили в служебную „Ниву“, после чего он закрыл двери, завел машину и скрылся с места событий», — говорится на сайте телеканала. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства дела. Злоумышленник будет проходить проверку по статьям «Угон» и «Нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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