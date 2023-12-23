Челябинец задержанный за нарушение ПДД угнал полицейскую «Ниву»

К нарушению ПДД мужчина добавил статью угон автомобиля
В Катав-Ивановске Челябинской области задержанный за нарушение ПДД мужчина угнал полицейскую «Ниву». Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
«В Катав-Ивановске 27-летний мужчина был задержан по подозрению в подозрении припаркованных машин. Злоумышленника посадили в служебную „Ниву“, после чего он закрыл двери, завел машину и скрылся с места событий», — говорится на сайте телеканала.
В настоящий момент устанавливаются обстоятельства дела. Злоумышленник будет проходить проверку по статьям «Угон» и «Нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения».
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