23 декабря 2023
22 декабря 2023

Курганцы попросили сделать переход на опасном участке

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, пешеходный переход, слякоть, дети
В Кургане жители попросили оборудовать безопасный пешеходный переход Фото:

На перекрестке улиц Коли Мяготина и Сухэ-Батора в Кургане жители вынуждены переходить улицу, подвергая жизнь опасности из-за отсутствия пешеходного перехода. Об этом один из горожан написал на портале «Обратись».

«От дома №13 на улице Сухэ-Батора до остановки „Гастроном“ напрямую идти меньше минуты. Но, нет пешеходного перехода и светофора. Люди вынуждены нарушать правила дорожного движения, однажды здесь машина чуть не сбила бабушку», — указано в обращении.

В обращении говорится о том, что на пересечении улиц Коли Мяготина и Сухэ-Батора необходимо установить светофор с кнопкой, чтобы пешеходы нажимали сами, когда им надо. Представители мэрии Кургана рассказали в ответе, что до конца года пешеходный переход будет оборудован. Они добавили, что в настоящее время идет монтаж светофорных стоек.

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На перекрестке улиц Коли Мяготина и Сухэ-Батора в Кургане жители вынуждены переходить улицу, подвергая жизнь опасности из-за отсутствия пешеходного перехода. Об этом один из горожан написал на портале «Обратись». «От дома №13 на улице Сухэ-Батора до остановки „Гастроном“ напрямую идти меньше минуты. Но, нет пешеходного перехода и светофора. Люди вынуждены нарушать правила дорожного движения, однажды здесь машина чуть не сбила бабушку», — указано в обращении. В обращении говорится о том, что на пересечении улиц Коли Мяготина и Сухэ-Батора необходимо установить светофор с кнопкой, чтобы пешеходы нажимали сами, когда им надо. Представители мэрии Кургана рассказали в ответе, что до конца года пешеходный переход будет оборудован. Они добавили, что в настоящее время идет монтаж светофорных стоек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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