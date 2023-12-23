Курганцы попросили сделать переход на опасном участке

24 декабря 2023 в 05:49 Размер текста - 17 +

В Кургане жители попросили оборудовать безопасный пешеходный переход Фото: Илья Московец © URA.RU На перекрестке улиц Коли Мяготина и Сухэ-Батора в Кургане жители вынуждены переходить улицу, подвергая жизнь опасности из-за отсутствия пешеходного перехода. Об этом один из горожан написал на портале «Обратись». «От дома №13 на улице Сухэ-Батора до остановки „Гастроном“ напрямую идти меньше минуты. Но, нет пешеходного перехода и светофора. Люди вынуждены нарушать правила дорожного движения, однажды здесь машина чуть не сбила бабушку», — указано в обращении. В обращении говорится о том, что на пересечении улиц Коли Мяготина и Сухэ-Батора необходимо установить светофор с кнопкой, чтобы пешеходы нажимали сами, когда им надо. Представители мэрии Кургана рассказали в ответе, что до конца года пешеходный переход будет оборудован. Они добавили, что в настоящее время идет монтаж светофорных стоек.

На перекрестке улиц Коли Мяготина и Сухэ-Батора в Кургане жители вынуждены переходить улицу, подвергая жизнь опасности из-за отсутствия пешеходного перехода. Об этом один из горожан написал на портале «Обратись». «От дома №13 на улице Сухэ-Батора до остановки „Гастроном“ напрямую идти меньше минуты. Но, нет пешеходного перехода и светофора. Люди вынуждены нарушать правила дорожного движения, однажды здесь машина чуть не сбила бабушку», — указано в обращении. В обращении говорится о том, что на пересечении улиц Коли Мяготина и Сухэ-Батора необходимо установить светофор с кнопкой, чтобы пешеходы нажимали сами, когда им надо. Представители мэрии Кургана рассказали в ответе, что до конца года пешеходный переход будет оборудован. Они добавили, что в настоящее время идет монтаж светофорных стоек.