Украинцы отказываются передавать повестки соседям, чтобы не портить отношения

24 декабря 2023 в 06:36 Размер текста - 17 +

Жители Львова привели в ярость экс-офицера нацбата ВСУ Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle Жители украинского города Львова отказываются передавать повестки соседям, чтобы не испортить с ними отношение. Об этом свидетельствуют результаты опроса одного из львовских телеканалов, итоги которого озвучил офицер спецназа ВСУ, экс-депутат Верховной Рады Игорь Лапин. Горожанам предлагалось ответить на вопрос: «Передали бы вы повестку своему соседу?» «30% ответили утвердительно. Львов, Западная Украина. И это зрители одного из тех топовых телеканалов, которые львовяне смотрят», — заявил экс-офицер в интервью украинской журналистке Алене Курбановой. Причина, по которой люди не будут передавать повестки своим соседям, банальна, никто не хочет портить свои отношения с соседями, так как неизвестно как обернется этот в ближайшие время, считает он. Начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар заявил, что украинским гражданам необходимо готовиться к тотальной мобилизации в войска, пишет RT. Спикер Минобороны Украины Илларион Павлюк заявил, что власти в любом случае наберут в войска необходимое количество человек, добровольно или принудительно.

Жители украинского города Львова отказываются передавать повестки соседям, чтобы не испортить с ними отношение. Об этом свидетельствуют результаты опроса одного из львовских телеканалов, итоги которого озвучил офицер спецназа ВСУ, экс-депутат Верховной Рады Игорь Лапин. Горожанам предлагалось ответить на вопрос: «Передали бы вы повестку своему соседу?» «30% ответили утвердительно. Львов, Западная Украина. И это зрители одного из тех топовых телеканалов, которые львовяне смотрят», — заявил экс-офицер в интервью украинской журналистке Алене Курбановой. Причина, по которой люди не будут передавать повестки своим соседям, банальна, никто не хочет портить свои отношения с соседями, так как неизвестно как обернется этот в ближайшие время, считает он. Начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар заявил, что украинским гражданам необходимо готовиться к тотальной мобилизации в войска, пишет RT. Спикер Минобороны Украины Илларион Павлюк заявил, что власти в любом случае наберут в войска необходимое количество человек, добровольно или принудительно.