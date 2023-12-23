23 декабря 2023

Украинцы отказываются передавать повестки соседям, чтобы не портить отношения

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Львова привели в ярость экс-офицера нацбата ВСУ Фото:

Жители украинского города Львова отказываются передавать повестки соседям, чтобы не испортить с ними отношение. Об этом свидетельствуют результаты опроса одного из львовских телеканалов, итоги которого озвучил офицер спецназа ВСУ, экс-депутат Верховной Рады Игорь Лапин. Горожанам предлагалось ответить на вопрос: «Передали бы вы повестку своему соседу?»

«30% ответили утвердительно. Львов, Западная Украина. И это зрители одного из тех топовых телеканалов, которые львовяне смотрят», — заявил экс-офицер в интервью украинской журналистке Алене Курбановой.

Причина, по которой люди не будут передавать повестки своим соседям, банальна, никто не хочет портить свои отношения с соседями, так как неизвестно как обернется этот в ближайшие время, считает он.

Начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар заявил, что украинским гражданам необходимо готовиться к тотальной мобилизации в войска, пишет RT. Спикер Минобороны Украины Илларион Павлюк заявил, что власти в любом случае наберут в войска необходимое количество человек, добровольно или принудительно.

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Жители украинского города Львова отказываются передавать повестки соседям, чтобы не испортить с ними отношение. Об этом свидетельствуют результаты опроса одного из львовских телеканалов, итоги которого озвучил офицер спецназа ВСУ, экс-депутат Верховной Рады Игорь Лапин. Горожанам предлагалось ответить на вопрос: «Передали бы вы повестку своему соседу?» «30% ответили утвердительно. Львов, Западная Украина. И это зрители одного из тех топовых телеканалов, которые львовяне смотрят», — заявил экс-офицер в интервью украинской журналистке Алене Курбановой. Причина, по которой люди не будут передавать повестки своим соседям, банальна, никто не хочет портить свои отношения с соседями, так как неизвестно как обернется этот в ближайшие время, считает он. Начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар заявил, что украинским гражданам необходимо готовиться к тотальной мобилизации в войска, пишет RT. Спикер Минобороны Украины Илларион Павлюк заявил, что власти в любом случае наберут в войска необходимое количество человек, добровольно или принудительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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