На шоу у Малахова выступил курганский исполнитель
Курганский шансонье Евгений Григорьев (Жека), известный как автор композиции «Рюмка водки на столе», выступил на шоу Андрея Малахова. Об этом певец рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Принял участие в новогодней передаче „Песни от души“ с Андреем Малаховым. Я снимался в первом блоке программы, поэтому моя песня практически ее открывала», — сообщил в посте Григорьев.
Он отметил, что за столом у Малахова были группа «Садко», «Комбинация», Шаман, Кашпировский и еще много интересных артистов и певцов. Он добавил, что передача была пропитана ностальгическими воспоминаниями о детстве и встречах Нового года.
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