Курганский шансонье Жека спел на телешоу Малахова. Видео

24 декабря 2023 в 06:40 Размер текста - 17 +

На шоу у Малахова выступил курганский исполнитель Фото: Илья Московец © URA.RU Курганский шансонье Евгений Григорьев (Жека), известный как автор композиции «Рюмка водки на столе», выступил на шоу Андрея Малахова. Об этом певец рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Принял участие в новогодней передаче „Песни от души“ с Андреем Малаховым. Я снимался в первом блоке программы, поэтому моя песня практически ее открывала», — сообщил в посте Григорьев. Он отметил, что за столом у Малахова были группа «Садко», «Комбинация», Шаман, Кашпировский и еще много интересных артистов и певцов. Он добавил, что передача была пропитана ностальгическими воспоминаниями о детстве и встречах Нового года.

Курганский шансонье Евгений Григорьев (Жека), известный как автор композиции «Рюмка водки на столе», выступил на шоу Андрея Малахова. Об этом певец рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Принял участие в новогодней передаче „Песни от души“ с Андреем Малаховым. Я снимался в первом блоке программы, поэтому моя песня практически ее открывала», — сообщил в посте Григорьев. Он отметил, что за столом у Малахова были группа «Садко», «Комбинация», Шаман, Кашпировский и еще много интересных артистов и певцов. Он добавил, что передача была пропитана ностальгическими воспоминаниями о детстве и встречах Нового года.