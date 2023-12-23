23 декабря 2023
22 декабря 2023

Курганский шансонье Жека спел на телешоу Малахова. Видео

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На шоу у Малахова выступил курганский исполнитель Фото:

Курганский шансонье Евгений Григорьев (Жека), известный как автор композиции «Рюмка водки на столе», выступил на шоу Андрея Малахова. Об этом певец рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Принял участие в новогодней передаче „Песни от души“ с Андреем Малаховым. Я снимался в первом блоке программы, поэтому моя песня практически ее открывала», — сообщил в посте Григорьев.

Он отметил, что за столом у Малахова были группа «Садко», «Комбинация», Шаман, Кашпировский и еще много интересных артистов и певцов. Он добавил, что передача была пропитана ностальгическими воспоминаниями о детстве и встречах Нового года.

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Курганский шансонье Евгений Григорьев (Жека), известный как автор композиции «Рюмка водки на столе», выступил на шоу Андрея Малахова. Об этом певец рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Принял участие в новогодней передаче „Песни от души“ с Андреем Малаховым. Я снимался в первом блоке программы, поэтому моя песня практически ее открывала», — сообщил в посте Григорьев. Он отметил, что за столом у Малахова были группа «Садко», «Комбинация», Шаман, Кашпировский и еще много интересных артистов и певцов. Он добавил, что передача была пропитана ностальгическими воспоминаниями о детстве и встречах Нового года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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