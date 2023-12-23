В Екатеринбурге пропали два несовершеннолетних ребенка. Фото

24 декабря 2023 в 09:40 Размер текста - 17 +

Силовики организовали поиски пропавшей детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге с 21 и 23 декабря идут поиски 14-летнего Жахонгира Рузиева и 16-летней Валерии Сазоновой. Об этом рассказали в поисковом отряде «Прорыв». «Жахонгир Рузиев пропал в микрорайоне Эльмаш 21 декабря. Примет: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, темно-карие глаза, черные волосы. На момент пропажи был одет в кожаный пуховик, толстовку с капюшоном и спортивные штаны черного цвета, серые кроссовки», — сказано в сообщении. Розыском подростка занимается отдел полиции (ОП) №14 по Екатеринбургу. Последний раз 16-летнюю Валерию Сазонову видели в Кировском районе 23 декабря. Рост девочки составляет 160 сантиметров, русые волосы, карие глаза. Была одета в куртку темно-синего цвета с рисунком белых звезд, вязанную шапку с помпоном и черные полуботинки. УМВД России по Екатеринбургу ОП №6 организовали поиски ребенка. Передать информацию о пропавших можно по телефону горячей линии: 8(900)044-02-20 или 112. В поисковом отряде выразили надежду на поддержку добровольцев. «Требуется помощь в максимальном распространении информации и топливе», — отметили поисковики. Фото: сообщество «СРОО ДПСО „ПРОРЫВ“ Свердловская область» соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «СРОО ДПСО „ПРОРЫВ“ Свердловская область» соцсети «ВКонтакте»

В Екатеринбурге с 21 и 23 декабря идут поиски 14-летнего Жахонгира Рузиева и 16-летней Валерии Сазоновой. Об этом рассказали в поисковом отряде «Прорыв». «Жахонгир Рузиев пропал в микрорайоне Эльмаш 21 декабря. Примет: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, темно-карие глаза, черные волосы. На момент пропажи был одет в кожаный пуховик, толстовку с капюшоном и спортивные штаны черного цвета, серые кроссовки», — сказано в сообщении. Розыском подростка занимается отдел полиции (ОП) №14 по Екатеринбургу. Последний раз 16-летнюю Валерию Сазонову видели в Кировском районе 23 декабря. Рост девочки составляет 160 сантиметров, русые волосы, карие глаза. Была одета в куртку темно-синего цвета с рисунком белых звезд, вязанную шапку с помпоном и черные полуботинки. УМВД России по Екатеринбургу ОП №6 организовали поиски ребенка. Передать информацию о пропавших можно по телефону горячей линии: 8(900)044-02-20 или 112. В поисковом отряде выразили надежду на поддержку добровольцев. «Требуется помощь в максимальном распространении информации и топливе», — отметили поисковики.