23 декабря 2023
22 декабря 2023

Губернатор Шумков наградил курганского школьника за спасение детей на пожаре. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День Курганской области в АСИ. Москва, шумков вадим
Вадим Шумков отметил подвиг юного героя Фото:

По поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова подростку Марку Прожерину передали благодарственное письмо и памятный подарок. Школьник вытащим двух своих братьев и сестру из дома во время пожара, передает пресс-служба правительства региона.

«Благодарственное письмо и памятный подарок от главы региона подростку передал заместитель губернатора Станислав Носков», — указано telegram-канале ведомства. Шумков поручил оказать дополнительную помощь семье школьника и направить в Москву представление мальчика к государственной награде.

Пожар, о котором идет речь, произошел 14 декабря в СНТ «Заречный». Путь из дома был перерыт огнем, поэтому подростку пришлось спасать детей через окно дальней комнаты.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова подростку Марку Прожерину передали благодарственное письмо и памятный подарок. Школьник вытащим двух своих братьев и сестру из дома во время пожара, передает пресс-служба правительства региона. «Благодарственное письмо и памятный подарок от главы региона подростку передал заместитель губернатора Станислав Носков», — указано telegram-канале ведомства. Шумков поручил оказать дополнительную помощь семье школьника и направить в Москву представление мальчика к государственной награде. Пожар, о котором идет речь, произошел 14 декабря в СНТ «Заречный». Путь из дома был перерыт огнем, поэтому подростку пришлось спасать детей через окно дальней комнаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...