По поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова подростку Марку Прожерину передали благодарственное письмо и памятный подарок. Школьник вытащим двух своих братьев и сестру из дома во время пожара, передает пресс-служба правительства региона.
«Благодарственное письмо и памятный подарок от главы региона подростку передал заместитель губернатора Станислав Носков», — указано telegram-канале ведомства. Шумков поручил оказать дополнительную помощь семье школьника и направить в Москву представление мальчика к государственной награде.
Пожар, о котором идет речь, произошел 14 декабря в СНТ «Заречный». Путь из дома был перерыт огнем, поэтому подростку пришлось спасать детей через окно дальней комнаты.
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