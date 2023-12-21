Завершено расследование уголовного дела о сожжении школьницы в пермском поселке

22 декабря 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Дело вели следователи из Москвы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении пермского подростка, который сжег свою одноклассницу. Жуткая история произошла в поселке Октябрьский Пермского края 8 июля. Центральный аппарат СКР забрал расследование этого дела себе. «Расследование дела закончено. Почти шесть месяцев следователям из Москвы понадобилось, чтобы собрать доказательную базу против школьника, убившего свою подругу. Он бил девочку камнем по голове, несколько раз уходил с места преступления, а потом поджег и издалека наблюдал, как она горит», — сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на свои источники. URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР. По данным издания, защита подростка будет пытаться переквалифицировать статью уголовного дела на менее тяжкую. Сейчас школьник обвиняется в убийстве с особой жестокостью. Также предполагается, что адвокаты мальчика будут настаивать на том, что секс между ним и убитой был по обоюдному согласию. Ранее выдвигались версии, что он изнасиловал школьницу и только потом поджег. Обожженную девочку нашли на железнодорожных путях ранним утром 8 июля. Она была жива и даже разговаривала с полицейскими и медиками, которые приехали на место. В местной октябрьской больнице школьница провела несколько дней, после чего борт санавиации доставил ее в ожоговый центр Перми. Врачи делали все возможное, но девочка скончалась. Ее похоронили на сельском кладбище в Октябрьском. Убивший ее подросток все это время находится в СИЗО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении пермского подростка, который сжег свою одноклассницу. Жуткая история произошла в поселке Октябрьский Пермского края 8 июля. Центральный аппарат СКР забрал расследование этого дела себе. «Расследование дела закончено. Почти шесть месяцев следователям из Москвы понадобилось, чтобы собрать доказательную базу против школьника, убившего свою подругу. Он бил девочку камнем по голове, несколько раз уходил с места преступления, а потом поджег и издалека наблюдал, как она горит», — сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на свои источники. URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР. По данным издания, защита подростка будет пытаться переквалифицировать статью уголовного дела на менее тяжкую. Сейчас школьник обвиняется в убийстве с особой жестокостью. Также предполагается, что адвокаты мальчика будут настаивать на том, что секс между ним и убитой был по обоюдному согласию. Ранее выдвигались версии, что он изнасиловал школьницу и только потом поджег. Обожженную девочку нашли на железнодорожных путях ранним утром 8 июля. Она была жива и даже разговаривала с полицейскими и медиками, которые приехали на место. В местной октябрьской больнице школьница провела несколько дней, после чего борт санавиации доставил ее в ожоговый центр Перми. Врачи делали все возможное, но девочка скончалась. Ее похоронили на сельском кладбище в Октябрьском. Убивший ее подросток все это время находится в СИЗО.