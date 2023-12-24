Ивлеева пообещала отдать деньги с «голой вечеринки» на благотворительность

24 декабря 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

Средства от продажи билетов уйдут благотворительным организациям, заявила Анастасия Ивлеева Фото: Вадим Тараканов/ТАСС Телеведущая Анастасия Ивлеева направит выручку от продажи билетов на «голую вечеринку» благотворительным организациям. Об этом она рассказала в соцсетях. «Средства от продажи билетов на второй день я лично направлю в благотворительные организации», — заявила Ивлеева в соцсетях. Она подчеркнула, что работа в России и удовлетворение нужд аудитории являются важными вещами в ее жизни. Ивлеева отметила, что живет, работает и развивает свой бизнес в России и имеет право на творческую реализацию. Она готова нести риски, в случае если что-то пойдет не так, и понимает, что важно быть понятым зрителями. В Москве 20 декабря 2023 года в клубе Mutabor Анастасия Ивлеева организовала уникальное мероприятие. Вечеринка прошла с дресс-кодом, предполагающим минимум одежды на гостях и собрала множество известных личностей. Однако некоторые раскритиковали мероприятие за слишком смелую тематику.

Телеведущая Анастасия Ивлеева направит выручку от продажи билетов на «голую вечеринку» благотворительным организациям. Об этом она рассказала в соцсетях. «Средства от продажи билетов на второй день я лично направлю в благотворительные организации», — заявила Ивлеева в соцсетях. Она подчеркнула, что работа в России и удовлетворение нужд аудитории являются важными вещами в ее жизни. Ивлеева отметила, что живет, работает и развивает свой бизнес в России и имеет право на творческую реализацию. Она готова нести риски, в случае если что-то пойдет не так, и понимает, что важно быть понятым зрителями. В Москве 20 декабря 2023 года в клубе Mutabor Анастасия Ивлеева организовала уникальное мероприятие. Вечеринка прошла с дресс-кодом, предполагающим минимум одежды на гостях и собрала множество известных личностей. Однако некоторые раскритиковали мероприятие за слишком смелую тематику.