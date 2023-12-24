Ивлеева пообещала отдать деньги с «голой вечеринки» на благотворительность

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Средства от продажи билетов уйдут благотворительным организациям, заявила Анастасия Ивлеева Фото:

Телеведущая Анастасия Ивлеева направит выручку от продажи билетов на «голую вечеринку» благотворительным организациям. Об этом она рассказала в соцсетях.

«Средства от продажи билетов на второй день я лично направлю в благотворительные организации», — заявила Ивлеева в соцсетях. Она подчеркнула, что работа в России и удовлетворение нужд аудитории являются важными вещами в ее жизни.

Ивлеева отметила, что живет, работает и развивает свой бизнес в России и имеет право на творческую реализацию. Она готова нести риски, в случае если что-то пойдет не так, и понимает, что важно быть понятым зрителями.

В Москве 20 декабря 2023 года в клубе Mutabor Анастасия Ивлеева организовала уникальное мероприятие. Вечеринка прошла с дресс-кодом, предполагающим минимум одежды на гостях и собрала множество известных личностей. Однако некоторые раскритиковали мероприятие за слишком смелую тематику.

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Телеведущая Анастасия Ивлеева направит выручку от продажи билетов на «голую вечеринку» благотворительным организациям. Об этом она рассказала в соцсетях. «Средства от продажи билетов на второй день я лично направлю в благотворительные организации», — заявила Ивлеева в соцсетях. Она подчеркнула, что работа в России и удовлетворение нужд аудитории являются важными вещами в ее жизни. Ивлеева отметила, что живет, работает и развивает свой бизнес в России и имеет право на творческую реализацию. Она готова нести риски, в случае если что-то пойдет не так, и понимает, что важно быть понятым зрителями. В Москве 20 декабря 2023 года в клубе Mutabor Анастасия Ивлеева организовала уникальное мероприятие. Вечеринка прошла с дресс-кодом, предполагающим минимум одежды на гостях и собрала множество известных личностей. Однако некоторые раскритиковали мероприятие за слишком смелую тематику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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