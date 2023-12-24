Блогер Ивлеева впервые высказалась о прибытии полиции на свою «голую вечеринку»

Ивлеева: после приезда полиции на «голую вечеринку» в программу внесли изменения
© Служба новостей «URA.RU»
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Мероприятие было организовано по всем правилам, заявила Анастасия Ивлеева Фото:

После приезда полиции на «голую вечеринку», организованную блогершей и телеведущей Анастасией Ивлеевой в мероприятие внесли корректировки. Сама вечеринка проходила в два дня. Об этом она заявила в соцсетях.

«Вечеринка второго дня была реализована по всем правилам и законам проведения массовых мероприятий. Да, на второй день к нам приехали сотрудники полиции и да, мы внимательно отнеслись к их комментариям и внесли все корректировки на месте», — сказала Ивлеева в видео, опубликованном на личной странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Блогерша добавила, что мероприятие состояло из двух дней: в первый проходила закрытая презентация проекта для звезд шоу-бизнеса, блогеров и друзей.

По ее словам, во второй день продавались билеты и на вечеринку пришло более 1,5 тысячи человек, достигшие 18 лет. Благодаря приезду полиции и ее присутствия удалось избавиться от ошибок первого дня, заключила Ивлеева.

Вечеринка прошла в Москве в ночь на 21 декабря. Дресс-код предполагал открытые наряды. Мероприятие вызвало негативную реакцию среди общественности после того, как в соцсетях разошлись откровенные фотографии знаменитостей. На второй день вечеринки нагрянули правоохранительные органы. URA.RU рассказывало о том, что известно о мероприятии.

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После приезда полиции на «голую вечеринку», организованную блогершей и телеведущей Анастасией Ивлеевой в мероприятие внесли корректировки. Сама вечеринка проходила в два дня. Об этом она заявила в соцсетях. «Вечеринка второго дня была реализована по всем правилам и законам проведения массовых мероприятий. Да, на второй день к нам приехали сотрудники полиции и да, мы внимательно отнеслись к их комментариям и внесли все корректировки на месте», — сказала Ивлеева в видео, опубликованном на личной странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Блогерша добавила, что мероприятие состояло из двух дней: в первый проходила закрытая презентация проекта для звезд шоу-бизнеса, блогеров и друзей. По ее словам, во второй день продавались билеты и на вечеринку пришло более 1,5 тысячи человек, достигшие 18 лет. Благодаря приезду полиции и ее присутствия удалось избавиться от ошибок первого дня, заключила Ивлеева. Вечеринка прошла в Москве в ночь на 21 декабря. Дресс-код предполагал открытые наряды. Мероприятие вызвало негативную реакцию среди общественности после того, как в соцсетях разошлись откровенные фотографии знаменитостей. На второй день вечеринки нагрянули правоохранительные органы. URA.RU рассказывало о том, что известно о мероприятии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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