23 декабря 2023
22 декабря 2023

Бастрыкин вступился за семью из ХМАО, проживающую в аварийном доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения жилищных прав югорчан Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за не расселения семьи из аварийного дома в поселке Пойковский (ХМАО). По информации ведомства, дом начал разрушаться, а из-за холода в помещениях жильцы часто болеют простудными заболеваниями.

«Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по обращению о непринятии мер к расселению аварийного дома в поселке Пойковский Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. В текущем году одна из квартир обрушилась, а температура в жилых помещениях не соответствует норме, что приводит к возникновению простудных заболеваний», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Многоквартирный дом признан аварийным в 2019 году. Его износ составляет 78%. До настоящего времени другое благоустроенное жилье проживающим там гражданам не предоставлено. В окружном СУ СК РФ по данному факту проводилась проверка.

Ранее жители поселка Луговое в ХМАО обратились к Бастрыкину с аналогичной проблемой. Их дом был признан аварийным в 2021 году, но так и не попал в список объектов, подлежащих расселению. Из-за длительного затопления и сырости гниют конструкции дома, разрушается фундамент, что угрожает безопасности и здоровью жильцов.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за не расселения семьи из аварийного дома в поселке Пойковский (ХМАО). По информации ведомства, дом начал разрушаться, а из-за холода в помещениях жильцы часто болеют простудными заболеваниями. «Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по обращению о непринятии мер к расселению аварийного дома в поселке Пойковский Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. В текущем году одна из квартир обрушилась, а температура в жилых помещениях не соответствует норме, что приводит к возникновению простудных заболеваний», — сообщается в telegram-канале ведомства. Многоквартирный дом признан аварийным в 2019 году. Его износ составляет 78%. До настоящего времени другое благоустроенное жилье проживающим там гражданам не предоставлено. В окружном СУ СК РФ по данному факту проводилась проверка. Ранее жители поселка Луговое в ХМАО обратились к Бастрыкину с аналогичной проблемой. Их дом был признан аварийным в 2021 году, но так и не попал в список объектов, подлежащих расселению. Из-за длительного затопления и сырости гниют конструкции дома, разрушается фундамент, что угрожает безопасности и здоровью жильцов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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