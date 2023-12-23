Бастрыкин вступился за семью из ХМАО, проживающую в аварийном доме

24 декабря 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения жилищных прав югорчан Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за не расселения семьи из аварийного дома в поселке Пойковский (ХМАО). По информации ведомства, дом начал разрушаться, а из-за холода в помещениях жильцы часто болеют простудными заболеваниями. «Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по обращению о непринятии мер к расселению аварийного дома в поселке Пойковский Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. В текущем году одна из квартир обрушилась, а температура в жилых помещениях не соответствует норме, что приводит к возникновению простудных заболеваний», — сообщается в telegram-канале ведомства. Многоквартирный дом признан аварийным в 2019 году. Его износ составляет 78%. До настоящего времени другое благоустроенное жилье проживающим там гражданам не предоставлено. В окружном СУ СК РФ по данному факту проводилась проверка. Ранее жители поселка Луговое в ХМАО обратились к Бастрыкину с аналогичной проблемой. Их дом был признан аварийным в 2021 году, но так и не попал в список объектов, подлежащих расселению. Из-за длительного затопления и сырости гниют конструкции дома, разрушается фундамент, что угрожает безопасности и здоровью жильцов.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за не расселения семьи из аварийного дома в поселке Пойковский (ХМАО). По информации ведомства, дом начал разрушаться, а из-за холода в помещениях жильцы часто болеют простудными заболеваниями. «Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по обращению о непринятии мер к расселению аварийного дома в поселке Пойковский Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. В текущем году одна из квартир обрушилась, а температура в жилых помещениях не соответствует норме, что приводит к возникновению простудных заболеваний», — сообщается в telegram-канале ведомства. Многоквартирный дом признан аварийным в 2019 году. Его износ составляет 78%. До настоящего времени другое благоустроенное жилье проживающим там гражданам не предоставлено. В окружном СУ СК РФ по данному факту проводилась проверка. Ранее жители поселка Луговое в ХМАО обратились к Бастрыкину с аналогичной проблемой. Их дом был признан аварийным в 2021 году, но так и не попал в список объектов, подлежащих расселению. Из-за длительного затопления и сырости гниют конструкции дома, разрушается фундамент, что угрожает безопасности и здоровью жильцов.