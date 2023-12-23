23 декабря 2023
22 декабря 2023

Спасатели предупредили Челябинскую область о надвигающемся шторме

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Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, вьюга, ветер, мороз
Порывы ветра будут достигать до 20 метров в секунду Фото:

В Челябинской области ночью 25 декабря ожидаются сильные порывы ветра. В ГУ МЧС по региону призывают жителей и автолюбителей соблюдать меры безопасности.

«Получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. Ночью 25 декабря в отдельных районах области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду», — заявляют в ведомстве со ссылкой на данные челябинского Гидрометцентра.

В пресс-службе ГУ МЧС отмечают, что местами ожидаются гололед, снег и налипание мокрого снега на провода. Жителей просят учитывать погодные условия при планировании поездок на транспорте.

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В Челябинской области ночью 25 декабря ожидаются сильные порывы ветра. В ГУ МЧС по региону призывают жителей и автолюбителей соблюдать меры безопасности. «Получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. Ночью 25 декабря в отдельных районах области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду», — заявляют в ведомстве со ссылкой на данные челябинского Гидрометцентра. В пресс-службе ГУ МЧС отмечают, что местами ожидаются гололед, снег и налипание мокрого снега на провода. Жителей просят учитывать погодные условия при планировании поездок на транспорте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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