Спасатели предупредили Челябинскую область о надвигающемся шторме

Порывы ветра будут достигать до 20 метров в секунду
В Челябинской области ночью 25 декабря ожидаются сильные порывы ветра. В ГУ МЧС по региону призывают жителей и автолюбителей соблюдать меры безопасности.
«Получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. Ночью 25 декабря в отдельных районах области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду», — заявляют в ведомстве со ссылкой на данные челябинского Гидрометцентра.
В пресс-службе ГУ МЧС отмечают, что местами ожидаются гололед, снег и налипание мокрого снега на провода. Жителей просят учитывать погодные условия при планировании поездок на транспорте.
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