Под Тюменью на четвертом километре Салаирского тракта столкнулись автомобили «Нива» и внедорожник Hyundai. По информации областной Госавтоинспекции, водитель отечественного авто от полученных травм скончался на месте ДТП.
«Трагедия на четвертом километре Салаирского тракта под Тюменью. Здесь столкнулись „Нива“ и Hyundai. 60-летний водитель „Нивы“ погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства.
ДТП произошло днем 24 декабря. По предварительной информации, водитель «Нивы» выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с внедорожником. Вместе с погибшим в машине была пассажирка. Она госпитализирована. Водитель и пассажир автомобиля Hyundai не пострадали.
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