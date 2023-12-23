23 декабря 2023
22 декабря 2023

На тюменской трассе в ДТП погиб водитель легковушки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, проверка, спасатели мчс, дтп, огонь, авария
Водитель и пассажир второго авто не пострадали Фото:

Под Тюменью на четвертом километре Салаирского тракта столкнулись автомобили «Нива» и внедорожник Hyundai. По информации областной Госавтоинспекции, водитель отечественного авто от полученных травм скончался на месте ДТП.

«Трагедия на четвертом километре Салаирского тракта под Тюменью. Здесь столкнулись „Нива“ и Hyundai. 60-летний водитель „Нивы“ погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства.

ДТП произошло днем 24 декабря. По предварительной информации, водитель «Нивы» выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с внедорожником. Вместе с погибшим в машине была пассажирка. Она госпитализирована. Водитель и пассажир автомобиля Hyundai не пострадали.

Водитель автомобиля «Нива» выехал на встречную полосу
Водитель автомобиля «Нива» выехал на встречную полосу

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Под Тюменью на четвертом километре Салаирского тракта столкнулись автомобили «Нива» и внедорожник Hyundai. По информации областной Госавтоинспекции, водитель отечественного авто от полученных травм скончался на месте ДТП. «Трагедия на четвертом километре Салаирского тракта под Тюменью. Здесь столкнулись „Нива“ и Hyundai. 60-летний водитель „Нивы“ погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства. ДТП произошло днем 24 декабря. По предварительной информации, водитель «Нивы» выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с внедорожником. Вместе с погибшим в машине была пассажирка. Она госпитализирована. Водитель и пассажир автомобиля Hyundai не пострадали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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