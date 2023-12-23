Жильцы сбрасывают в канализацию мусор, который не растворяется и засоряет систему Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нефтеюганске (ХМАО) 22 декабря произошла поломка канализационной насосной станции, что привело к подтоплению некоторых жилых микрорайонов. Мэр города Эльвира Бугай заявила, что засор канализации спровоцировали сами жители, так как сбрасывают туда тряпки, салфетки и прочий нерастворимый мусор.

«22 декабря городская канализационная насосная станция вышла из строя. В связи с этим в некоторых жилых микрорайонах фиксировались подтопления. Причина поломки — несоблюдение жильцами элементарных правил эксплуатации канализационной системы и регулярный засор канализации влажными салфетками, строительными материалами и тряпками. Все это — прочные, нерастворимые в воде материалы», — заявил Бугай в своем telegram-канале.

В настоящее время производится повторная замена насоса, так через два дня после первых работ ситуация повторилась. Коммунальщикам приходится вручную удалять средства личной гигиены и другой мусор на очистных сооружениях, чтобы восстановить работоспособность насоса. Бугай попросила жителей не бросать мусор в канализацию, чтобы подобные ЧП не повторялись.

В начале декабря жители старого района Нижневартовска, в котором расположен преимущественно частный сектор, пожаловались на отсутствие холодного водоснабжения. Из-за морозов вода в трубе заледенела. В городских службах жильцам не помогли, так как сети принадлежат частной компании.

Так выглядит мусор, который коммунальщики вручную извлекают из канализации Telegram-канал Эльвиры Бугай, https://t.me/ehbugai