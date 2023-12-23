23 декабря 2023
22 декабря 2023

Мэр из ХМАО обвинила жителей в коммунальной аварии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонт канализации на улице Куйбышева. Курган , снег, улица куйбышева, канализационные кольца, зима, ремонт канализации, канализационный люк
Жильцы сбрасывают в канализацию мусор, который не растворяется и засоряет систему Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) 22 декабря произошла поломка канализационной насосной станции, что привело к подтоплению некоторых жилых микрорайонов. Мэр города Эльвира Бугай заявила, что засор канализации спровоцировали сами жители, так как сбрасывают туда тряпки, салфетки и прочий нерастворимый мусор.

«22 декабря городская канализационная насосная станция вышла из строя. В связи с этим в некоторых жилых микрорайонах фиксировались подтопления. Причина поломки — несоблюдение жильцами элементарных правил эксплуатации канализационной системы и регулярный засор канализации влажными салфетками, строительными материалами и тряпками. Все это — прочные, нерастворимые в воде материалы», — заявил Бугай в своем telegram-канале.

В настоящее время производится повторная замена насоса, так через два дня после первых работ ситуация повторилась. Коммунальщикам приходится вручную удалять средства личной гигиены и другой мусор на очистных сооружениях, чтобы восстановить работоспособность насоса. Бугай попросила жителей не бросать мусор в канализацию, чтобы подобные ЧП не повторялись.

В начале декабря жители старого района Нижневартовска, в котором расположен преимущественно частный сектор, пожаловались на отсутствие холодного водоснабжения. Из-за морозов вода в трубе заледенела. В городских службах жильцам не помогли, так как сети принадлежат частной компании.

Так выглядит мусор, который коммунальщики вручную извлекают из канализации
Так выглядит мусор, который коммунальщики вручную извлекают из канализации
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нефтеюганске (ХМАО) 22 декабря произошла поломка канализационной насосной станции, что привело к подтоплению некоторых жилых микрорайонов. Мэр города Эльвира Бугай заявила, что засор канализации спровоцировали сами жители, так как сбрасывают туда тряпки, салфетки и прочий нерастворимый мусор. «22 декабря городская канализационная насосная станция вышла из строя. В связи с этим в некоторых жилых микрорайонах фиксировались подтопления. Причина поломки — несоблюдение жильцами элементарных правил эксплуатации канализационной системы и регулярный засор канализации влажными салфетками, строительными материалами и тряпками. Все это — прочные, нерастворимые в воде материалы», — заявил Бугай в своем telegram-канале. В настоящее время производится повторная замена насоса, так через два дня после первых работ ситуация повторилась. Коммунальщикам приходится вручную удалять средства личной гигиены и другой мусор на очистных сооружениях, чтобы восстановить работоспособность насоса. Бугай попросила жителей не бросать мусор в канализацию, чтобы подобные ЧП не повторялись. В начале декабря жители старого района Нижневартовска, в котором расположен преимущественно частный сектор, пожаловались на отсутствие холодного водоснабжения. Из-за морозов вода в трубе заледенела. В городских службах жильцам не помогли, так как сети принадлежат частной компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...