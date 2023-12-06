Жители частного сектора в Нижневартовске из-за морозов остались без воды

07 декабря 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Из-за сильных морозов в Нижневартовске холодная вода в трубе заледенела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жильцы старого района Нижневартовска (ХМАО), в котором расположен преимущественно частный сектор, пожаловались на отсутствие холодного водоснабжения. Из-за морозов вода в трубе заледенела. Об этом в группе «ЧП [в] Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте» сообщил житель дома на улице Тихой Алексей. «Ул.Тихая, 4а в собственности. По участку идет трасса теплоснабжения и с ней же холодная вода [труба], которая перемерзла. Мы уже 3 дня без питьевой воды. У меня температура 39.8, дома дети. Обращался ко всем аварийным города, коммунальным и прочее», — рассказал собственник дома. В городских службах мужчине не помогли. По его словам, даже сантехники из частных компаний отказываются устранить проблему, ссылаясь на морозы и большое количество заявок. В ООО «Нижневартовские коммунальные системы» корреспонденту URA.RU пояснили, что провели осмотр трубопровода на Тихой. «Собственник обращался к нам. Из его рассказа следует, что заморожены сети не магистральные, а частные. Сегодня наши специалисты выезжали на место, однако не смогли дозвониться до собственника. Осмотрели соседние территории, там вода есть», — сообщили в пресс-службе «НКС». Коммунальщики также заявили, что вопрос сейчас в работе, и с собственником будут пытаться выйти на связь. При этом сам Алексей сообщил журналисту, что все это время с температурой находился дома, и соседи об этом знают. Машина молодого человека припаркована рядом с домом. Ранее URA.RU писало о том, что водоканал Сургута планирует временно отключить от холодного водоснабжения десятки домов. Такая мера необходима для промывки системы водоснабжения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жильцы старого района Нижневартовска (ХМАО), в котором расположен преимущественно частный сектор, пожаловались на отсутствие холодного водоснабжения. Из-за морозов вода в трубе заледенела. Об этом в группе «ЧП [в] Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте» сообщил житель дома на улице Тихой Алексей. «Ул.Тихая, 4а в собственности. По участку идет трасса теплоснабжения и с ней же холодная вода [труба], которая перемерзла. Мы уже 3 дня без питьевой воды. У меня температура 39.8, дома дети. Обращался ко всем аварийным города, коммунальным и прочее», — рассказал собственник дома. В городских службах мужчине не помогли. По его словам, даже сантехники из частных компаний отказываются устранить проблему, ссылаясь на морозы и большое количество заявок. В ООО «Нижневартовские коммунальные системы» корреспонденту URA.RU пояснили, что провели осмотр трубопровода на Тихой. «Собственник обращался к нам. Из его рассказа следует, что заморожены сети не магистральные, а частные. Сегодня наши специалисты выезжали на место, однако не смогли дозвониться до собственника. Осмотрели соседние территории, там вода есть», — сообщили в пресс-службе «НКС». Коммунальщики также заявили, что вопрос сейчас в работе, и с собственником будут пытаться выйти на связь. При этом сам Алексей сообщил журналисту, что все это время с температурой находился дома, и соседи об этом знают. Машина молодого человека припаркована рядом с домом. Ранее URA.RU писало о том, что водоканал Сургута планирует временно отключить от холодного водоснабжения десятки домов. Такая мера необходима для промывки системы водоснабжения.