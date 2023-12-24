Евросоюз признал возможную победу России на Украине

24 декабря 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

Россия победит на Украине, если ЕС не приложит достаточно усилий, считает Жозеп Боррель Фото: Официальный сайт Европарламента Россия победит в специальной военной операции на Украине, если Евросоюз не мобилизует «все свои возможности». Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он назвал Россию великой державой. «Если мы не изменим быстро курс, не мобилизуем все наши возможности, это позволит [президенту России Владимиру] Путину победить в конфликте на Украине», — сказал Боррель. Его слова приводит британская газета The Guardian. Боррель назвал Россию великой державой. По его мнению, сейчас РФ несет главную угрозу Европе.



Путин неоднократно заявлял, что Россия не несет угрозу Европе. Так, он говорил, что страна не собирается вступать в военный конфликт с ЕС и Западом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков называл истерикой заявления президента Чехии Петра Павла о том, что РФ представляет угрозу Европе.

Россия победит в специальной военной операции на Украине, если Евросоюз не мобилизует «все свои возможности». Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он назвал Россию великой державой. «Если мы не изменим быстро курс, не мобилизуем все наши возможности, это позволит [президенту России Владимиру] Путину победить в конфликте на Украине», — сказал Боррель. Его слова приводит британская газета The Guardian. Боррель назвал Россию великой державой. По его мнению, сейчас РФ несет главную угрозу Европе. Путин неоднократно заявлял, что Россия не несет угрозу Европе. Так, он говорил, что страна не собирается вступать в военный конфликт с ЕС и Западом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков называл истерикой заявления президента Чехии Петра Павла о том, что РФ представляет угрозу Европе.