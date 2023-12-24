Курганские казаки займутся развитием русской культуры в ЛНР

24 декабря 2023 в 18:52 Размер текста - 17 +

Курганские казаки уехали на освобожденные территории с гуманитарной миссией Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганское и луганское отделения «Ассамблеи народов России» подпишут соглашение о сотрудничестве, ключевым пунктом которого является развитие русской культуры в Луганской Народной республике (ЛНР). Об этом URA.RU рассказал атаман казачества РФ по Курганской области Сергей Попов. «В Москве наши ассамблеи (курганская и луганская — прим. URA.RU) подпишут соглашение о сотрудничестве. Развитие казачьей и русской культура станет одним из основных вопросов, по которому мы будем работать в ЛНР», — пояснил Сергей Попов в беседе с информационным агентством. Работа предстоит масштабная. Население освобожденных территорий подвергалось влиянию украинской пропаганды в течение последних десятилетий, подчеркнул атаман. Сейчас казаки курируют иппотерапию (метод реабилитации с помощью верховой езды) в ЛНР. Представители курганского казачьего сообщества отправились в зону проведения спецоперации, чтобы доставить гуманитарный груз соотечественникам. Бойцам передали дрон, приборы ночного видения и прочую аппарату для выполнения боевых задач. Сбором груза занималась мэр Кургана Елена Ситникова. Также на фронт доставлена икона от жительницы Далматовского округа.

Курганское и луганское отделения «Ассамблеи народов России» подпишут соглашение о сотрудничестве, ключевым пунктом которого является развитие русской культуры в Луганской Народной республике (ЛНР). Об этом URA.RU рассказал атаман казачества РФ по Курганской области Сергей Попов. «В Москве наши ассамблеи (курганская и луганская — прим. URA.RU) подпишут соглашение о сотрудничестве. Развитие казачьей и русской культура станет одним из основных вопросов, по которому мы будем работать в ЛНР», — пояснил Сергей Попов в беседе с информационным агентством. Работа предстоит масштабная. Население освобожденных территорий подвергалось влиянию украинской пропаганды в течение последних десятилетий, подчеркнул атаман. Сейчас казаки курируют иппотерапию (метод реабилитации с помощью верховой езды) в ЛНР. Представители курганского казачьего сообщества отправились в зону проведения спецоперации, чтобы доставить гуманитарный груз соотечественникам. Бойцам передали дрон, приборы ночного видения и прочую аппарату для выполнения боевых задач. Сбором груза занималась мэр Кургана Елена Ситникова. Также на фронт доставлена икона от жительницы Далматовского округа.