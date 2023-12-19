Курганские казаки передадут икону бойцам из зоны СВО. Фото, видео

20 декабря 2023 в 08:40 Размер текста - 17 +

Казаки из Кургана доставят икону бойцам на фронт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганские казаки привезут Покровскую икону мобилизованным бойцам, которые находятся в зоне СВО. Об этом рассказал URA.RU атаман казачества России по Курганской области Сергей Попов. «Икону, переданную жительницей села Песчано-Коледино Далматовского округа, мы передадим нашим мобилизованным бойцам из Курганской области и других регионов Урала. Также передадим военнослужащим несколько видеообращений от родителей и односельчан», — рассказал казак. По словам Попова, в ходе своей гуманитарной миссии они планируют посетить Донецк и Луганск. Ранее URA.RU писало, что казаки доставят гуманитарный груз на 1,5 млн рублей курганским военнослужащим в зону СВО. Бойцам доставят дрон, приборы ночного видения и другую аппарату, необходимую для выполнения боевых задач. Спецоборудование на фронт передала глава города Кургана Елена Ситникова. Также в посылке солдатам отправили письма от кадетов школы №24. Курганские казаки передадут на фронт Покровскую икону из Далматовского округа Фото атамана Сергея Попова

Курганские казаки привезут Покровскую икону мобилизованным бойцам, которые находятся в зоне СВО. Об этом рассказал URA.RU атаман казачества России по Курганской области Сергей Попов. «Икону, переданную жительницей села Песчано-Коледино Далматовского округа, мы передадим нашим мобилизованным бойцам из Курганской области и других регионов Урала. Также передадим военнослужащим несколько видеообращений от родителей и односельчан», — рассказал казак. По словам Попова, в ходе своей гуманитарной миссии они планируют посетить Донецк и Луганск. Ранее URA.RU писало, что казаки доставят гуманитарный груз на 1,5 млн рублей курганским военнослужащим в зону СВО. Бойцам доставят дрон, приборы ночного видения и другую аппарату, необходимую для выполнения боевых задач. Спецоборудование на фронт передала глава города Кургана Елена Ситникова. Также в посылке солдатам отправили письма от кадетов школы №24.