19 декабря 2023

Курганские казаки передадут икону бойцам из зоны СВО. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Собрание атаманов. Курган , казаки, атаманы
Казаки из Кургана доставят икону бойцам на фронт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганские казаки привезут Покровскую икону мобилизованным бойцам, которые находятся в зоне СВО. Об этом рассказал URA.RU атаман казачества России по Курганской области Сергей Попов.

«Икону, переданную жительницей села Песчано-Коледино Далматовского округа, мы передадим нашим мобилизованным бойцам из Курганской области и других регионов Урала. Также передадим военнослужащим несколько видеообращений от родителей и односельчан», — рассказал казак. По словам Попова, в ходе своей гуманитарной миссии они планируют посетить Донецк и Луганск.

Ранее URA.RU писало, что казаки доставят гуманитарный груз на 1,5 млн рублей курганским военнослужащим в зону СВО. Бойцам доставят дрон, приборы ночного видения и другую аппарату, необходимую для выполнения боевых задач. Спецоборудование на фронт передала глава города Кургана Елена Ситникова. Также в посылке солдатам отправили письма от кадетов школы №24.

Курганские казаки передадут на фронт Покровскую икону из Далматовского округа
Курганские казаки передадут на фронт Покровскую икону из Далматовского округа

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Курганские казаки привезут Покровскую икону мобилизованным бойцам, которые находятся в зоне СВО. Об этом рассказал URA.RU атаман казачества России по Курганской области Сергей Попов. «Икону, переданную жительницей села Песчано-Коледино Далматовского округа, мы передадим нашим мобилизованным бойцам из Курганской области и других регионов Урала. Также передадим военнослужащим несколько видеообращений от родителей и односельчан», — рассказал казак. По словам Попова, в ходе своей гуманитарной миссии они планируют посетить Донецк и Луганск. Ранее URA.RU писало, что казаки доставят гуманитарный груз на 1,5 млн рублей курганским военнослужащим в зону СВО. Бойцам доставят дрон, приборы ночного видения и другую аппарату, необходимую для выполнения боевых задач. Спецоборудование на фронт передала глава города Кургана Елена Ситникова. Также в посылке солдатам отправили письма от кадетов школы №24.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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