Курганские казаки займутся развитием иппотерапии в ЛНР

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Собрание атаманов. Курган , казаки, казачье войско, атаманы
Казаки из Кургана обучат жителей ЛНР техникам иппотерапии Фото:

Курганские казаки займутся развитием иппотерапии (метод реабилитации посредством адаптивной верховой езды — прим. ред.) и популяризацией национальной культуры и ценностей в Луганской Народной республики (ЛНР). Информация об этом размещена в группе конного клуба «Декурион» из Краснодонского района, с которым было подписано соглашение о сотрудничестве.

«В наших планах — сотрудничество для развития иппотерапии в республике, а именно обучение специалистов техникам иппотерапии, и популяризация национальной культуры, традиций и ценностей», — сказала руководитель конноспортивного клуба «Декурион» Виктория Стефанович. Подписание соглашение с казачьим землячеством Кургана было подписано в рамках I Международного Екатерининского форума.

Сотрудничество между казачьим землячеством Кургана и «Декурионом» длится с лета 2023 года. Возглавляет региональное отделение первый заместитель верховного атамана казачества России Сергей Попов. Он также руководит реабилитационным конным центром «Пегас».

Ранее URA.RU писало, что курганский атаман Попов посвятил мусульман в казачество. Посвящение в казаки прошло в ходе в празднования Дня народного единства в Татарстане, на которое курганскую делегацию пригласила местная епархия.

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Курганские казаки займутся развитием иппотерапии (метод реабилитации посредством адаптивной верховой езды — прим. ред.) и популяризацией национальной культуры и ценностей в Луганской Народной республики (ЛНР). Информация об этом размещена в группе конного клуба «Декурион» из Краснодонского района, с которым было подписано соглашение о сотрудничестве. «В наших планах — сотрудничество для развития иппотерапии в республике, а именно обучение специалистов техникам иппотерапии, и популяризация национальной культуры, традиций и ценностей», — сказала руководитель конноспортивного клуба «Декурион» Виктория Стефанович. Подписание соглашение с казачьим землячеством Кургана было подписано в рамках I Международного Екатерининского форума. Сотрудничество между казачьим землячеством Кургана и «Декурионом» длится с лета 2023 года. Возглавляет региональное отделение первый заместитель верховного атамана казачества России Сергей Попов. Он также руководит реабилитационным конным центром «Пегас». Ранее URA.RU писало, что курганский атаман Попов посвятил мусульман в казачество. Посвящение в казаки прошло в ходе в празднования Дня народного единства в Татарстане, на которое курганскую делегацию пригласила местная епархия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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