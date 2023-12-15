Курганские казаки займутся развитием иппотерапии в ЛНР

15 декабря 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Казаки из Кургана обучат жителей ЛНР техникам иппотерапии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские казаки займутся развитием иппотерапии (метод реабилитации посредством адаптивной верховой езды — прим. ред.) и популяризацией национальной культуры и ценностей в Луганской Народной республики (ЛНР). Информация об этом размещена в группе конного клуба «Декурион» из Краснодонского района, с которым было подписано соглашение о сотрудничестве. «В наших планах — сотрудничество для развития иппотерапии в республике, а именно обучение специалистов техникам иппотерапии, и популяризация национальной культуры, традиций и ценностей», — сказала руководитель конноспортивного клуба «Декурион» Виктория Стефанович. Подписание соглашение с казачьим землячеством Кургана было подписано в рамках I Международного Екатерининского форума. Сотрудничество между казачьим землячеством Кургана и «Декурионом» длится с лета 2023 года. Возглавляет региональное отделение первый заместитель верховного атамана казачества России Сергей Попов. Он также руководит реабилитационным конным центром «Пегас». Ранее URA.RU писало, что курганский атаман Попов посвятил мусульман в казачество. Посвящение в казаки прошло в ходе в празднования Дня народного единства в Татарстане, на которое курганскую делегацию пригласила местная епархия.

Курганские казаки займутся развитием иппотерапии (метод реабилитации посредством адаптивной верховой езды — прим. ред.) и популяризацией национальной культуры и ценностей в Луганской Народной республики (ЛНР). Информация об этом размещена в группе конного клуба «Декурион» из Краснодонского района, с которым было подписано соглашение о сотрудничестве. «В наших планах — сотрудничество для развития иппотерапии в республике, а именно обучение специалистов техникам иппотерапии, и популяризация национальной культуры, традиций и ценностей», — сказала руководитель конноспортивного клуба «Декурион» Виктория Стефанович. Подписание соглашение с казачьим землячеством Кургана было подписано в рамках I Международного Екатерининского форума. Сотрудничество между казачьим землячеством Кургана и «Декурионом» длится с лета 2023 года. Возглавляет региональное отделение первый заместитель верховного атамана казачества России Сергей Попов. Он также руководит реабилитационным конным центром «Пегас». Ранее URA.RU писало, что курганский атаман Попов посвятил мусульман в казачество. Посвящение в казаки прошло в ходе в празднования Дня народного единства в Татарстане, на которое курганскую делегацию пригласила местная епархия.