Мэр Кургана Ситникова передала на фронт дрон и приборы ночного видения. Фото

18 декабря 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Мэр Кураган Елена Ситникова передала дрон бойцам в зону СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава города Кургана Елена Ситникова передала военнослужащим в зону СВО дрон и приборы ночного видения. Гуманитарный груз на фронт доставят местные казаки. Об этом мэр сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Курганские казаки, регулярно доставляющие на передовую гуманитарную помощь, обратились к администрации города с просьбой приобрести квадрокоптер, приборы ночного видения и другую аппаратуру, нужную нашим бойцам в окопах. Все руководители и специалисты администрации очень быстро подключились, собрали средства и приобрели все необходимое», — написала Ситникова. Мэр Кургана лично передала спецоборудование первому заместителю верховного атамана казачества России Сергею Попову. Также вместе с гуманитарным грузом на передовую передали письма для бойцов, в которых кадеты школы №24 написали свои пожелания и поздравления с Новым годом. В ходе отправки помощи на фронт глава города поздравила земляков-участников СВО с наступающим праздником и пожелала вернуться домой с победой. Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области отправили на фронт инструменты экипажам танков и бронемашин. Также в груз вошли маскировочные сети, комплекты резины и продукты питания. Мэр Кургана Елена Ситникова передала в зону СВО квадрокоптер и приборы ночного видения Фото: страница главы города Кургана Елены Ситниковой в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/wall710189098_2350 Также военным с фронта передали письма, написанные кадетами школы №24 Фото: страница главы города Кургана Елены Ситниковой в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/wall710189098_2350 На передовую гуманитарный груз отвезут курганские казаки Фото: страница главы города Кургана Елены Ситниковой в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/wall710189098_2350

Глава города Кургана Елена Ситникова передала военнослужащим в зону СВО дрон и приборы ночного видения. Гуманитарный груз на фронт доставят местные казаки. Об этом мэр сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Курганские казаки, регулярно доставляющие на передовую гуманитарную помощь, обратились к администрации города с просьбой приобрести квадрокоптер, приборы ночного видения и другую аппаратуру, нужную нашим бойцам в окопах. Все руководители и специалисты администрации очень быстро подключились, собрали средства и приобрели все необходимое», — написала Ситникова. Мэр Кургана лично передала спецоборудование первому заместителю верховного атамана казачества России Сергею Попову. Также вместе с гуманитарным грузом на передовую передали письма для бойцов, в которых кадеты школы №24 написали свои пожелания и поздравления с Новым годом. В ходе отправки помощи на фронт глава города поздравила земляков-участников СВО с наступающим праздником и пожелала вернуться домой с победой. Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области отправили на фронт инструменты экипажам танков и бронемашин. Также в груз вошли маскировочные сети, комплекты резины и продукты питания.