17 декабря 2023

Мэр Кургана Ситникова передала на фронт дрон и приборы ночного видения. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг по дворовому футболу. Курган, ситникова елена
Мэр Кураган Елена Ситникова передала дрон бойцам в зону СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава города Кургана Елена Ситникова передала военнослужащим в зону СВО дрон и приборы ночного видения. Гуманитарный груз на фронт доставят местные казаки. Об этом мэр сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Курганские казаки, регулярно доставляющие на передовую гуманитарную помощь, обратились к администрации города с просьбой приобрести квадрокоптер, приборы ночного видения и другую аппаратуру, нужную нашим бойцам в окопах. Все руководители и специалисты администрации очень быстро подключились, собрали средства и приобрели все необходимое», — написала Ситникова. Мэр Кургана лично передала спецоборудование первому заместителю верховного атамана казачества России Сергею Попову.

Также вместе с гуманитарным грузом на передовую передали письма для бойцов, в которых кадеты школы №24 написали свои пожелания и поздравления с Новым годом. В ходе отправки помощи на фронт глава города поздравила земляков-участников СВО с наступающим праздником и пожелала вернуться домой с победой.

Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области отправили на фронт инструменты экипажам танков и бронемашин. Также в груз вошли маскировочные сети, комплекты резины и продукты питания.

Мэр Кургана Елена Ситникова передала в зону СВО квадрокоптер и приборы ночного видения
Мэр Кургана Елена Ситникова передала в зону СВО квадрокоптер и приборы ночного видения
Фото:
Также военным с фронта передали письма, написанные кадетами школы №24
Также военным с фронта передали письма, написанные кадетами школы №24
Фото:
На передовую гуманитарный груз отвезут курганские казаки
На передовую гуманитарный груз отвезут курганские казаки
Фото:

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Глава города Кургана Елена Ситникова передала военнослужащим в зону СВО дрон и приборы ночного видения. Гуманитарный груз на фронт доставят местные казаки. Об этом мэр сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Курганские казаки, регулярно доставляющие на передовую гуманитарную помощь, обратились к администрации города с просьбой приобрести квадрокоптер, приборы ночного видения и другую аппаратуру, нужную нашим бойцам в окопах. Все руководители и специалисты администрации очень быстро подключились, собрали средства и приобрели все необходимое», — написала Ситникова. Мэр Кургана лично передала спецоборудование первому заместителю верховного атамана казачества России Сергею Попову. Также вместе с гуманитарным грузом на передовую передали письма для бойцов, в которых кадеты школы №24 написали свои пожелания и поздравления с Новым годом. В ходе отправки помощи на фронт глава города поздравила земляков-участников СВО с наступающим праздником и пожелала вернуться домой с победой. Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области отправили на фронт инструменты экипажам танков и бронемашин. Также в груз вошли маскировочные сети, комплекты резины и продукты питания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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