Грипп А подтвердился у 55 детей с поезда Тюмень — Адлер

Грипп А подтвердился у 55 детей, следовавших в поезде Тюмень — Адлер с отдыха в Тюменской области. Об этом сообщает министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. Еще у 39 детей есть признаки ОРВИ, добавила она.
«У 55 детей выставлен диагноз грипп А», — сообщила Пащенко в своем telegram-канале. Также у 39 детей выявили признаки ОРВИ. По ее словам, родители детей получили необходимые лекарства и рекомендации врачей.
Грипп А выявили у детей, ехавших на поезде Тюмень — Адлер, 21 декабря. Дети возвращались с отдыха из лагеря в Тюменской области. Одна из школьниц скончалась. URA.RU приводило информацию, чем опасна инфекция.
Грипп А подтвердился у 55 детей, следовавших в поезде Тюмень — Адлер с отдыха в Тюменской области. Об этом сообщает министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. Еще у 39 детей есть признаки ОРВИ, добавила она. «У 55 детей выставлен диагноз грипп А», — сообщила Пащенко в своем telegram-канале. Также у 39 детей выявили признаки ОРВИ. По ее словам, родители детей получили необходимые лекарства и рекомендации врачей. Грипп А выявили у детей, ехавших на поезде Тюмень — Адлер, 21 декабря. Дети возвращались с отдыха из лагеря в Тюменской области. Одна из школьниц скончалась. URA.RU приводило информацию, чем опасна инфекция.