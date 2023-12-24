Грипп А подтвердился у 55 детей с поезда Тюмень — Адлер

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Родителям детей выдали необходимые лекарства, сообщила Наталия Пащенко Фото:
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Детей, ехавших с отдыха, сняли с поезда из-за вспышки инфекции

Грипп А подтвердился у 55 детей, следовавших в поезде Тюмень — Адлер с отдыха в Тюменской области. Об этом сообщает министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. Еще у 39 детей есть признаки ОРВИ, добавила она.

«У 55 детей выставлен диагноз грипп А», — сообщила Пащенко в своем telegram-канале. Также у 39 детей выявили признаки ОРВИ. По ее словам, родители детей получили необходимые лекарства и рекомендации врачей.

Грипп А выявили у детей, ехавших на поезде Тюмень — Адлер, 21 декабря. Дети возвращались с отдыха из лагеря в Тюменской области. Одна из школьниц скончалась. URA.RU приводило информацию, чем опасна инфекция.

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Грипп А подтвердился у 55 детей, следовавших в поезде Тюмень — Адлер с отдыха в Тюменской области. Об этом сообщает министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. Еще у 39 детей есть признаки ОРВИ, добавила она. «У 55 детей выставлен диагноз грипп А», — сообщила Пащенко в своем telegram-канале. Также у 39 детей выявили признаки ОРВИ. По ее словам, родители детей получили необходимые лекарства и рекомендации врачей. Грипп А выявили у детей, ехавших на поезде Тюмень — Адлер, 21 декабря. Дети возвращались с отдыха из лагеря в Тюменской области. Одна из школьниц скончалась. URA.RU приводило информацию, чем опасна инфекция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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