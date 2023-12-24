Грипп А подтвердился у 55 детей с поезда Тюмень — Адлер

24 декабря 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

Родителям детей выдали необходимые лекарства, сообщила Наталия Пащенко Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Детей, ехавших с отдыха, сняли с поезда из-за вспышки инфекции Грипп А подтвердился у 55 детей, следовавших в поезде Тюмень — Адлер с отдыха в Тюменской области. Об этом сообщает министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. Еще у 39 детей есть признаки ОРВИ, добавила она. «У 55 детей выставлен диагноз грипп А», — сообщила Пащенко в своем telegram-канале . Также у 39 детей выявили признаки ОРВИ. По ее словам, родители детей получили необходимые лекарства и рекомендации врачей. Грипп А выявили у детей, ехавших на поезде Тюмень — Адлер, 21 декабря. Дети возвращались с отдыха из лагеря в Тюменской области. Одна из школьниц скончалась. URA.RU приводило информацию, чем опасна инфекция.

Грипп А подтвердился у 55 детей, следовавших в поезде Тюмень — Адлер с отдыха в Тюменской области. Об этом сообщает министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. Еще у 39 детей есть признаки ОРВИ, добавила она. «У 55 детей выставлен диагноз грипп А», — сообщила Пащенко в своем telegram-канале. Также у 39 детей выявили признаки ОРВИ. По ее словам, родители детей получили необходимые лекарства и рекомендации врачей. Грипп А выявили у детей, ехавших на поезде Тюмень — Адлер, 21 декабря. Дети возвращались с отдыха из лагеря в Тюменской области. Одна из школьниц скончалась. URA.RU приводило информацию, чем опасна инфекция.